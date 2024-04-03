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Эзотерика

Удар ногой в спину и кулаком в лицо: жительницу Шымкента просто так избили на улице

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Мужчина угрожает женщине на улице
Нападение. Иллюстративное фото: South_agency / Getty Images

В Шымкенте женщина получила удар в лицо кулаком и ногой в спину от пьяного мужчины. Его осудили за совершение хулиганства, передает NUR.KZ со ссылкой на суд Шымкента.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело по ч.1 ст.293 УК РК рассматривалось в межрайонном суде по уголовным делам Шымкента.

"Подсудимый 13 февраля 2024 года примерно в 18.00 в состоянии алкогольного опьянения перед магазином "Нурсат-2", расположенным возле дома №1 жилого массива Нурсат в Шымкенте, беспричинно нанес удар ногой в спину потерпевшей, после чего ударил кулаком в лицо, причинив ей легкий вред здоровью", - установил суд.

Вина подсудимого подтверждалась показаниями потерпевшей, вещественными доказательствами, заключением судебной экспертизы и другими доказательствами, собранными по делу.

Прокурор просил назначить подсудимому 1 год ограничения свободы. Сам мужчина, признав вину в полном объеме, просил назначить ему наказание в виде ограничения свободы.

При назначении наказания суд учел совершение уголовного правонарушения небольшой тяжести, наличие смягчающих обстоятельств в виде признания вины и чистосердечного раскаяния, а так же наличие у подсудимого инвалидности 3-й группы.

Приговором суда мужчина был признан виновным в совершении хулиганства. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы на 1 год.

Отметим, что по ч.1 ст.293 УК РК хулиганство - это особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом.

Хулиганство наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Ранее в Астане на улице Кудайбердыулы неизвестный мужчина напал на девушку на безлюдной улице и начал ее душить. Произошедшее запечатлели камеры видеонаблюдения.

После происшествия мужчину объявили в розыск. На следующий день подозреваемого в нападении на жительницу столицы задержали в области Абай. Это произошло благодаря бдительности патрульных полицейских на одном из контрольных пунктов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2078054-udar-nogoy-v-spinu-i-kulakom-v-litso-zhitelnitsu-shymkenta-prosto-tak-izbili-na-ulitse/

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