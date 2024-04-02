Сбежавших из ИВС осудили в Актобе

В Актобе прошел суд по делу сбежавших из ИВС арестантов. Одного из них задержали за кражу ювелирных изделий, второго - за хулиганство, передает NUR.KZ со ссылкой на Актюбинский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в Актобе судом № 2 рассмотрено уголовное дело в отношении троих обвиняемых, преданных суду по обвинению в краже в особо крупном размере и хулиганстве группой лиц по предварительному сговору, а двое из них также обвинялись в побеге из-под стражи лицами, находящимся в предварительном заключении (п.3 ч.4 ст.188; п.1 ч.2 ст.293; п.1 ч.2 ст.426 УК РК).

Первым эпизодом уголовного дела, которое рассматривал суд, стала кража.

"Подсудимый 1 ноября 2023 года примерно в 22.17, находясь в ТРЦ "Keruen City", незаконно проник внутрь ювелирной лавки и тайно похитил 10 тыс. тенге, ювелирные золотые украшения в общем количестве 253 штуки на общую сумму 23 591 940 тенге и оборудование (планшетки с замшевой отделкой) на сумму 1 123 500 тенге, причинив материальный ущерб на общую сумму 24 725 440 тенге", - установил суд.

На судебном заседании потерпевший просил исковое заявление о взыскании материального ущерба оставить без рассмотрения ввиду его полного возмещения.

Вторым эпизодом стало хулиганство. Двое подсудимых 6 июня 2023 года примерно в 19.30 часов в состоянии алкогольного опьянения встретили на улице двух ранее незнакомых мужчин.

"Один из подсудимых предложил им купить "курительный аппарат" за 3 тыс. тенге, однако услышав отказ, подошел к одному из потерпевших и начал выражаться нецензурной бранью, угрожал применить физическое насилие. Другой подсудимый, подойдя сзади, ударил потерпевшего в челюсть, затем подсудимые начали кидать подобранные с земли камни в потерпевших, причинив им легкий вред здоровью, после чего скрылись с места преступления", - говорится в сообщении суда.

Третий эпизод уголовного дела - побег задержанных из-под стражи. По подозрению в совершении уголовных правонарушений мужчины были водворены в ИВС УП Актобе.

12 ноября 2023 года примерно в 03.24 двое сокамерников, заметив с внутренней стороны, что дверь от камеры не заперта, а также открыто окошко, предназначенное для подачи пищи заключенным, окрикнули сотрудников ИВС.

Убедившись, что сотрудники не отвечают и спят, обвиняемый в краже, вытащив руку из окошка для подачи пищи, потянул на себя с силой крючок, запирающий дверь с наружной стороны, и открыл железную дверь.

Далее, выйдя из камеры, они подошли к железной запертой магнитом двери и, обхватив руками провод и дернув его, вывели из строя дверь и вышли из здания. После, выпрыгнув через железные ворота, скрылись с места.

На судебном заседании обвиняемый в краже и побеге из ИВС вину признал полностью и раскаялся в содеянном.

Другой подсудимый в части побега из-под стражи тоже признал вину, но в хулиганстве не сознался.

Подсудимый, который из ИВС не сбегал, предъявленное обвинение в совершении хулиганства признал частично, оспорив квалифицирующий признак "в группе лиц по предварительному сговору". Он пояснил, что преступление совершил один.

Вина подсудимых подтверждалась показаниями двух потерпевших, свидетелей, заключением судебно-медицинской экспертизы, протоколами опознания и другими доказательствами по делу.

Приговором суда подсудимые признаны виновными. Обвиняемому в краже и побеге из ИВС назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Другой сбежавший из ИВС осужден к 3 годам 3 месяцам лишения свободы.

Мужчине, который обвинялся в хулиганстве, но из-под стражи не сбегал, назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев.

С осужденных за хулиганство в пользу потерпевшего в солидарном порядке взыскано 400 тыс. тенге в счет компенсации морального вреда, а также 300 тыс. тенге на представительские расходы.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.3 ч.4 ст.188 УК РК кража, совершенная в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

В соответствии с п.1 ч.2 ст.293 УК РК хулиганство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере до 5000 МРП (18 460 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Согласно п.1 ч.2 ст.426 УК РК побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении, совершенный группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что двое задержанных ночью сбежали из изолятора временного содержания в Актобе. Подозреваемые по статьям "Кража в особо крупном размере" и "Хулиганство" просто прошли мимо спящей охраны и скрылись. Их пропажу обнаружили только утром. В ходе проведения специальных мероприятий мужчины были задержаны в течение нескольких часов и водворены в ИВС.

В конце января в Актобе начался суд по их делу.