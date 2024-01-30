Сбежавших из ИВС подозреваемых судят в Актобе

В Актобе начался суд по делу сбежавших из ИВС арестантов. Одного парня задержали за кражу ювелирных изделий на 23 млн тенге, второго - за хулиганство, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Из обвинения следует, что 25-летний уроженец Кандыагаша около 10 часов вечера зашел в здание ТРК "Керуен Сити" в Актобе, на втором этаже он решил обокрасть стеклянную лавку с ювелирными украшениями, на ночь ее накрывают черным покрывалом.

Молодой человек сдернул покрывало, с помощью отвертки сломал дверь первого ящика, вытащил оттуда 10 тысяч тенге и нашел там же ключ от других ящиков, из которых забрал драгоценности на 23 млн тенге.

Спустя несколько дней подозреваемого в краже задержали в Уральске и водворили в изолятор временного содержания в Актобе.

К нему в камеру поместили 18-летнего парня, которого задержали по подозрению в хулиганстве. Оба молодых человека решили сбежать из охраняемого объекта, дело было в ночь на 12 ноября.

Сначала они окрикнули охранников и, не услышав ответа, один из арестантов просунул руку в открытое окошко для подачи еды и снаружи открыл крючок железной двери.

Затем оба вышли в коридор, сняли обувь и взяли ее в руки, чтобы не разбудить спящих охранников, и стали искать выход из помещения.

Через второй этаж они спуститься не смогли, вернулись на первый, дернули провод магнитного устройства на входной двери, чтобы открыть ее, и вышли из здания. Далее оба покинули территорию ИВС.

В суде обвиняемый в краже и побеге из изолятора временного содержания признался, что решился пойти на кражу из-за соблазна, он воспитывался в многодетной семье, нигде не работал. Продать все наворованное он не успел. Также мужчина заявил, что ущерб владельцу лавки возместили его родители.

Свидетелей из числа сотрудников изолятора временного содержания пока не допросили. Суд еще идет.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что двое задержанных ночью сбежали из изолятора временного содержания в Актобе. Подозреваемые по статьям "Кража в особо крупном размере" и "Хулиганство" просто прошли мимо спящей охраны и скрылись. Их пропажу обнаружили только утром.

В ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий мужчины были задержаны в течение нескольких часов и водворены в ИВС. По данному факту также начали служебную проверку.