"Прошли мимо спящей охраны": в Актобе двое задержанных сбежали из изолятора

Двое задержанных в ночь на воскресенье сбежали из изолятора временного содержания в Актобе. По предварительной версии, охранники забыли закрыть камеру, передает телеканал "Астана".

Как отмечают корреспонденты, побег двух задержанных из изолятора временного содержания поставил на ноги полицию Актобе.

Сообщается, что подозреваемые по статьям "Кража в особо крупном размере" и "Хулиганство" в ночь на воскресенье просто прошли мимо спящей охраны и скрылись в городе. Их пропажу обнаружили только утром.

Стражи порядка сообщили, что беглецов уже поймали. По предварительной версии, охранники забыли закрыть двери камеры. Какое наказание их ждет, в департаменте полиции пообещали озвучить после служебного расследования.

"В ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий указанные лица были задержаны в течение нескольких часов и водворены в ИВС. По данному факту также начата служебная проверка", – отметил руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Напомним, в начале октября в Астане осужденный сбежал от полиции, когда его везли в СИЗО. Беглеца задержали на следующий день.

При этом отметим, что согласно статье 426 УК РК, побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении, наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.

То же деяние, совершенное:

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;

с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, –

наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.

Однако лицо, добровольно возвратившееся в семидневный срок с момента совершения побега в место заключения или под стражу, освобождается от уголовной ответственности за побег, если оно не совершило иного нового уголовного правонарушения, и если побег не был сопряжен с действиями, предусмотренными пунктами 2) и 3) части второй настоящей статьи.