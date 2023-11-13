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"Прошли мимо спящей охраны": в Актобе двое задержанных сбежали из изолятора

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Камера в тюрьме с кроватью и умывальником
Камера в тюрьме. Иллюстративное фото: pexels.com

Двое задержанных в ночь на воскресенье сбежали из изолятора временного содержания в Актобе. По предварительной версии, охранники забыли закрыть камеру, передает телеканал "Астана".

Как отмечают корреспонденты, побег двух задержанных из изолятора временного содержания поставил на ноги полицию Актобе.

Сообщается, что подозреваемые по статьям "Кража в особо крупном размере" и "Хулиганство" в ночь на воскресенье просто прошли мимо спящей охраны и скрылись в городе. Их пропажу обнаружили только утром.

Стражи порядка сообщили, что беглецов уже поймали. По предварительной версии, охранники забыли закрыть двери камеры. Какое наказание их ждет, в департаменте полиции пообещали озвучить после служебного расследования.

"В ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий указанные лица были задержаны в течение нескольких часов и водворены в ИВС. По данному факту также начата служебная проверка", – отметил руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Напомним, в начале октября в Астане осужденный сбежал от полиции, когда его везли в СИЗО. Беглеца задержали на следующий день.

При этом отметим, что согласно статье 426 УК РК, побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении, наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.

То же деяние, совершенное:

  • группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
  • с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;
  • с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия,

наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.

Однако лицо, добровольно возвратившееся в семидневный срок с момента совершения побега в место заключения или под стражу, освобождается от уголовной ответственности за побег, если оно не совершило иного нового уголовного правонарушения, и если побег не был сопряжен с действиями, предусмотренными пунктами 2) и 3) части второй настоящей статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045553-proshli-mimo-spyaschey-ohrany-v-aktobe-dvoe-zaderzhannyh-sbezhali-iz-izolyatora/

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