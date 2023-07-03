Сотрудников "КазАвтоЖола" задержали по подозрению в вымогательстве (фото)

Задержание подозреваемых. Фото: КНБ РК

Представители КНБ задержали руководителей и сотрудников одного из региональных филиалов "КазАвтоЖола" по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщается на официальном сайте КНБ РК.

Так, 29 июня 2023 года сотрудники КНБ и Транспортной прокуратурой пресечена коррупционная деятельность руководства и работников Павлодарского филиала АО "НК "КазАвтоЖол".

"Фигуранты дела подозреваются в вымогательстве у предпринимателя региона денежных средств в особо крупном размере и взяты под стражу", – говорится в сообщении ведомства.

По данному факту материалы зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по пункту 1 части 3 статьи 366 Уголовного кодекса РК.

В интересах следствия подробности дела не раскрываются. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Задержание. Фото: КНБ РК

Добавим, что в статье 366 УК РК установлено наказание за получение лицом, уполномоченным на выполнение госфункций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство.

Такое преступление наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 50-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 5 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

При этом пункт 1 части 3 этой статьи звучит как получение взятки путем вымогательства. За это деяние предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 60-кратной до 70-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 7 до 12 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Купюры тенге. Фото: КНБ РК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2027378-sotrudnikov-kazavtozhola-zaderzhali-po-podozreniyu-v-vymogatelstve/