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Всю семью приговорили к длительным срокам в Шымкенте

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Обыск в квартире в Шымкенте
Обыск. Кадр из видео: polisia.kz

В Шымкенте членов одной семьи, а также их подельников осудили на длительные сроки лишения свободы за распространение наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, родители и сын принимали заказы на наркотики через интернет и оставляли их для покупателей в тайниках на территории города.

Членов семьи и их двух подельников выявили сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции в результате комплекса оперативных мероприятий. При проверке места жительства были обнаружены свертки с наркотиками, предметы для расфасовки и упаковки наркотических средств.

В ходе расследования полицейские собрали все доказательства и направили материалы уголовного дела в суд. 22-летнего сына суд признал организатором преступлений и приговорил к 18 годам лишения свободы. Остальные четверо человек осуждены к 16 годам лишения свободы каждый.

А в начале марта в такси в Шымкенте оперативники обнаружили мефедрон стоимостью 30 млн тенге. Подозреваемого в перевозке наркотиков задержали уже в Алматы, так как он успел скрыться, оставив дорожную сумку в багажнике машины.

Ранее предполагаемых наркосбытчиков задержала полиция Шымкента - в ходе обысков у них нашли марихуану, а также оружие. Все задержанные являются соседями. По выявленным фактам проводятся следственные мероприятия.

В прошлом году в ходе проведения спецоперации сотрудники полиции Шымкента в салоне одного из остановленных автомобилей нашли крупную партию мефедрона. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2077469-vsyu-semyu-prigovorili-k-dlitelnym-srokam-v-shymkente/

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