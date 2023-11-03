Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Крупную партию мефедрона нашли в автомобиле у жителя Шымкента (фото)

Опубликовано:

Полицейские осматривают найденное в автомобиле вещество
Полицейские вскрывают полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом. Фото: gov.kz

В ходе проведения спецоперации сотрудники полиции Шымкента в салоне одного из остановленных автомобилей нашли более ста грамм мефедрона, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт ведомства.

По данным департамента полиции города, Audi под управлением 40-летнего мужчины наркоборцы остановили на территории Абайского района.

«При проверке в салоне автотранспорта оперативники обнаружили завернутый скотчем полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Согласно заключению проведенной экспертизы, изъятое является синтетическим наркотиком «мефедрон» весом 104 грамма. Установлено, что мужчина получал координаты мест, где спрятаны пакеты с наркотиками через интернет-мессенджер, расфасовывал их на разовые дозы и делал закладки», - говорится в сообщении департамента.

По данному факту полицейские начали досудебное расследование по ст.297 ч.3 «Сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

В полиции напомнили, что любое незаконное обращение с наркотическими средствами влечет за собой уголовную ответственность. В данном случае, согласно статье ст.297 ч.3, наказанием является лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее также бы выявлен факт, когда где в одном из алматинских частных домов варили мефедрон. По версии следствия, гражданин С. 2000 года рождения занимался незаконным изготовлением синтетических наркотиков в лабораторных условиях. Также ранее у астанчанина был найден 21 сверток готового для реализации мефедрона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2043917-krupnuyu-partiyu-mefedrona-nashli-v-avtomobile-u-zhitelya-shymkenta-foto/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.