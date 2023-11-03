Крупную партию мефедрона нашли в автомобиле у жителя Шымкента (фото)

В ходе проведения спецоперации сотрудники полиции Шымкента в салоне одного из остановленных автомобилей нашли более ста грамм мефедрона, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт ведомства.

По данным департамента полиции города, Audi под управлением 40-летнего мужчины наркоборцы остановили на территории Абайского района.

«При проверке в салоне автотранспорта оперативники обнаружили завернутый скотчем полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Согласно заключению проведенной экспертизы, изъятое является синтетическим наркотиком «мефедрон» весом 104 грамма. Установлено, что мужчина получал координаты мест, где спрятаны пакеты с наркотиками через интернет-мессенджер, расфасовывал их на разовые дозы и делал закладки», - говорится в сообщении департамента.

По данному факту полицейские начали досудебное расследование по ст.297 ч.3 «Сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

В полиции напомнили, что любое незаконное обращение с наркотическими средствами влечет за собой уголовную ответственность. В данном случае, согласно статье ст.297 ч.3, наказанием является лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее также бы выявлен факт, когда где в одном из алматинских частных домов варили мефедрон. По версии следствия, гражданин С. 2000 года рождения занимался незаконным изготовлением синтетических наркотиков в лабораторных условиях. Также ранее у астанчанина был найден 21 сверток готового для реализации мефедрона.