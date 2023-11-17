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Четырех соседей задержали в Шымкенте по подозрению в сбыте наркотиков (видео)

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Изъяли наркотики
Изъятые наркотики. Кадр из видео: Polisia.kz

Предполагаемых наркосбытчиков задержала полиция Шымкента - в ходе обысков у них нашли марихуану, а также оружие, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Все задержанные являются соседями, говорится на официальном медиапортале ведомства.

При проверке места жительства у 47-летнего горожанина полицейские обнаружили пакет с опием и высушенную марихуану. А дома у второго подозреваемого - семена наркосодержащего растения и огнестрельное оружие. Еще один местный житель хранил у себя 5 кг марихуаны. У еще одного 38-летнего мужчины сотрудники полиции изъяли 32 спичечных коробка, наполненных измельченной травой.

По выявленным фактам в настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Добавим, что согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • неоднократно;
  • в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
  • должностным лицом с использованием служебного положения;
  • посредством использования электронных информационных ресурсов;
  • в общественном месте, -

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2046296-chetyreh-sosedey-zaderzhali-v-shymkente-po-podozreniyu-v-sbyte-narkotikov-video/

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