Четырех соседей задержали в Шымкенте по подозрению в сбыте наркотиков (видео)

Предполагаемых наркосбытчиков задержала полиция Шымкента - в ходе обысков у них нашли марихуану, а также оружие, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Все задержанные являются соседями, говорится на официальном медиапортале ведомства.

При проверке места жительства у 47-летнего горожанина полицейские обнаружили пакет с опием и высушенную марихуану. А дома у второго подозреваемого - семена наркосодержащего растения и огнестрельное оружие. Еще один местный житель хранил у себя 5 кг марихуаны. У еще одного 38-летнего мужчины сотрудники полиции изъяли 32 спичечных коробка, наполненных измельченной травой.

По выявленным фактам в настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Добавим, что согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

должностным лицом с использованием служебного положения;

посредством использования электронных информационных ресурсов;

в общественном месте, -

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.