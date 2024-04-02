Умершего признали виновным в двойном убийстве в Актобе

Суд вынес обвинительный приговор, но не смог наказать осужденного в связи с его смертью. Такой необычный вердикт огласили в Актобе, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

29 марта прошлого года Актобе потрясло громкое убийство 35-летней женщины и ее 16-летнего сына, в кровавой бойне выжила лишь 13-летняя дочь погибшей.

Спустя год в Специализированном суде по уголовном делам в Актобе огласили приговор по нашумевшему делу. Единственный обвиняемый в двойном убийстве умер в следственном изоляторе в апреле прошлого года, но его мать настояла, чтобы дело дошло до суда.

Из обвинительного акта следует, что 23-летний местный житель вечером 28 марта выпил четыре бутылки пива, потом ездил на велосипеде по городу. В районе Жилгородка на проспекте Победы он увидел открытое окно балкона на 2-м этаже.

Молодой человек взобрался сначала на козырек подъезда, потом по газовой трубе к открытому окну, а дальше в квартиру. Там он зарезал хозяйку квартиры, ее сына и едва не убил 13-летнюю девочку. Он убежал из квартиры, когда подумал, что она мертва.

Но девочка пришла в себя и сумела обратиться за помощью. В больнице она вела дневник и записывала в него все, что удалось вспомнить о той ночи. Она опознала обвиняемого по голосу, телосложению и по панаме.

Адвокаты подсудимого заявили в суде, что в деле было множество нарушений норм УПК, начиная с момента регистрации и до завершения досудебного расследования. Они просили признать незаконными ряд протоколов следственных действий, обращали внимания суда на другие нарушения. В связи с этим они просили прекратить дело по реабилитирующим обстоятельствам. А мать умершего обвиняемого уверяла, что ее сын не способен на убийство. И, возможно, его подставил тот, кто должен ему много денег.

"При встрече со мной он сказал, что невиновен, что его вынуждали дать признательные показания, что у него не было умысла причинить вред этим людям, убил другой человек. Сын был мягким, чувственным и добрым мальчиком, закончил вуз с красным дипломом, в армии был. Полиция либо не хочет, либо не может найти настоящего убийцу. Легче сейчас обвинять покойного", - заявила мать умершего мужчины.

Суд установил, что обвиняемый виновен в убийстве двух человек и покушении на жизнь 13-летней девочки, но не стал наказывать его в связи со смертью. Приговор в законную силу пока не вступил.

Напомним, 29 марта 2023 года в Актобе в квартире на проспекте Победы жестоко убили 35-летнюю женщину и ее 16-летнего сына. Также с тяжелыми ранениями в реанимацию попала 13-летняя дочь погибшей, она выжила в кровавой бойне. Жители города были шокированы страшным преступлением.

11 апреля полицейские сообщили, что в результате кропотливой работы задержали подозреваемого в убийстве, им оказался 23-летний житель Актобе. Его арестовали на 2 месяца, но он через некоторое время умер в СИЗО.

29 ноября в Актобе начался судебный процесс по делу о двойном убийстве. Так как обвиняемый умер, скамья подсудимых оказалась пуста. Родственники мужчины настояли на том, чтобы суд все же состоялся, потому что были намерены доказать его невиновность.