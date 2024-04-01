Студентку из Актобе задержали при получении крупной суммы денег

В Актобе полицейскими задержана студентка вуза, подозреваемая в вымогательстве крупной суммы денег у другой студентки под угрозой публикации неких материалов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, ДП Актюбинской области уделяется особое внимание профилактике преступности среди молодежи, в том числе в учебных заведениях города.

"Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП в ходе проведения оперативных мероприятий задержана студентка одного из учебных заведений, которая под угрозой публикации материалов, порочащих честь и достоинство, вымогала денежные средства в крупном размере у студентки местного университета в Актобе", - рассказали в МВД.

25 марта в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий подозреваемая была задержана оперативниками с поличным после получения денежных средств.

"Задержанная дала признательные показания", - отметили в полиции.

Проводится досудебное расследование по факту вымогательства.

Отметим, что по ст.194 УК РК вымогательство - это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких.

Вымогательство наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (14 768 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее в Актобе правоохранители при получении денег задержали группу студентов, подозреваемых в вымогательстве с угрозой применения насилия. По информации полиции, подозреваемые дали признательные показания и были водворены в ИВС.