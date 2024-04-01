Сотрудницу аэропорта Усть-Каменогорска наказали за непристойный жест

В Усть-Каменогорске сотрудница аэропорта показала непристойный знак рукой мужчине, которого регистрировала на рейс, и была наказана, передает NUR.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении за мелкое хулиганство в отношении работника аэропорта рассматривалось в специализированном суде по административным правонарушениям в Усть-Каменогорске.

Выяснилось, что инцидент произошел днем 3 марта, около 15.52, когда сотрудница, находясь на рабочем месте в помещении аэропорта в Усть-Каменогорске, регистрировала на рейс пассажира.

"Пассажир вел себя агрессивно, повышал голос. В ходе конфликта гражданка в общественном месте показала непристойный знак рукой в адрес пассажира, выражая неуважение к окружающим, нарушая общественный порядок и спокойствие физических лиц", - установил суд.

Постановлением суда сотрудница аэропорта была признана виновной по ч.1 ст.434 КоАП РК. На нее было наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 20 МРП, но с учетом смягчающих обстоятельств суд снизил сумму штрафа на 30 процентов и окончательная его сумма составила 51 688 тенге.

Постановление уже вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.434 КоАП РК мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

А в феврале двух пьяных карагандинок сняли с рейса, летевшего из Алматы на Шри-Ланку. Женщины выражались нецензурно в адрес работников авиакомпании и не выполняли требования. Обеих привлекли к ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, за нарушение правил поведения на воздушном судне и за мелкое хулиганство.

В прошлом году пьяный 24-летний житель Актау устроил дебош в самолете авиакомпании Air Astana, не подчинялся требованиям экипажа воздушного судна и оказал неповиновение полицейским. За это мужчину подвергли административному взысканию.