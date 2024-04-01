Жителя Атырау оштрафовали за ношение шапки прокурора

Жителя Атырау привлекли к административной ответственности за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, а именно шапки прокурора, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении по ч.1 ст.675 КоАП РК рассматривалось в специализированном суде по административным правонарушениям в Атырау.

"21 февраля 2024 года гражданин в здании суда №2 Атырау незаконно носил специальный зимний головной убор прокурора, то есть форменную одежду со знаками различия и символикой", - установил суд.

Вина полностью подтверждалась исследованными на судебном заседании материалами дела, протоколом об административном правонарушении, фотографиями.

Постановлением суда мужчину признали виновным. С учетом его личности, характера совершенного административного правонарушения ему назначили административное взыскание в виде штрафа на сумму 18 460 тенге.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.675 КоАП РК незаконное ношение (использование) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18 460 тенге), на юридических лиц в размере 25 МРП (92 300 тенге), с конфискацией одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования.

Напомним, ранее в Сети появилось видео с молодым человеком, который едет за рулем, не пристегнувшись ремнем безопасности, при этом демонстрирует светоотражающий жилет с надписью "POLISIA". Позже житель Тараза получил административный штраф за ношение форменной одежды стражей порядка. На заседание по делу он не явился.