Видео с "сыном полицейского" прокомментировали в ДП Жамбылской области

В Сети появилось видео с молодым человеком, который едет за рулем, не пристегнувшись ремнем безопасности, при этом демонстрирует жилет с надписью "POLISIA". Ролик прокомментировали в ДП Жамбылской области, передает NUR.KZ.

Отмечается, что якобы водитель является сыном полицейского, а ситуация произошла в Таразе.

"Таразские полицейские делают все возможное и невозможное для комфортной, безнаказанной жизни для своих любимых детей. Потом удивляемся, откуда берутся всякие Максаты Усеновы", - указывается в подписи к видео.

В ДП Жамбылской области пояснили, что сотрудниками полиции данный водитель был установлен и привлечен к ответственности.

"Также сообщаем, что водитель и члены его семьи не имеют отношение к органам внутренних дел", - добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее по улицам Тараза ездил элитный автомобиль с подложными госномерами. В полиции отметили, что номерные знаки были "блатными". Mercedes-Benz заметили с помощью камер видеонаблюдения.

По словам водителя, он заменил госномера, чтобы избежать возможных штрафов. В отношении него были составлены административные протоколы.

По решению суда его лишили права управления транспортным средством на один год, а также арестовали на двое суток и оштрафовали на 15 МРП (55 380 тенге). Государственные регистрационные номерные знаки изъяли, а Mercedes водворили на специализированную стоянку.