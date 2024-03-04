Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Видео с "сыном полицейского" прокомментировали в ДП Жамбылской области

Опубликовано:

Парень в полицейской форме
Водитель в полицейском жилете. Кадр из видео: instagram.com/egovpress

В Сети появилось видео с молодым человеком, который едет за рулем, не пристегнувшись ремнем безопасности, при этом демонстрирует жилет с надписью "POLISIA". Ролик прокомментировали в ДП Жамбылской области, передает NUR.KZ.

Отмечается, что якобы водитель является сыном полицейского, а ситуация произошла в Таразе.

"Таразские полицейские делают все возможное и невозможное для комфортной, безнаказанной жизни для своих любимых детей. Потом удивляемся, откуда берутся всякие Максаты Усеновы", - указывается в подписи к видео.

В ДП Жамбылской области пояснили, что сотрудниками полиции данный водитель был установлен и привлечен к ответственности.

"Также сообщаем, что водитель и члены его семьи не имеют отношение к органам внутренних дел", - добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее по улицам Тараза ездил элитный автомобиль с подложными госномерами. В полиции отметили, что номерные знаки были "блатными". Mercedes-Benz заметили с помощью камер видеонаблюдения.

По словам водителя, он заменил госномера, чтобы избежать возможных штрафов. В отношении него были составлены административные протоколы.

По решению суда его лишили права управления транспортным средством на один год, а также арестовали на двое суток и оштрафовали на 15 МРП (55 380 тенге). Государственные регистрационные номерные знаки изъяли, а Mercedes водворили на специализированную стоянку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2064441-video-s-synom-politseyskogo-prokommentirovali-v-dp-zhambylskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.