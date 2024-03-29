Жителя Тараза наказали после скандального видео за ношение логотипа полиции

Житель Тараза получил административный штраф за ношение жилета с логотипом полиции. На заседание по делу он не явился, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, дело о незаконном ношении (использовании) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования в отношении местного жителя рассматривалось в Специализированном суде по административным правонарушениям Тараза.

"В феврале 2024 года мужчина, управляя транспортным средством по улице Тауке хана в направлении улицы Санырак батыра в Таразе, незаконно носил (использовал) светоотражающий жилет патрульной полиции с логотипом "POLISIA", - установил суд.

Правонарушитель не явился в суд и не заявил ходатайство об отложении дела.

В соответствии с требованиями ч.2 ст.744 КоАП дело рассматривалось в отсутствии лица, в отношении которого ведется производство по делу, так как имеются сведения о его надлежащем извещении о месте и времени рассмотрения дела.

Постановлением суда гражданина признали виновным по ч.1 ст.675 КоАП. На него наложен административный штраф в сумме более 18 тыс. тенге.

Постановление уже вступило в законную силу.

Напомним, ранее в Сети появилось видео с молодым человеком, который едет за рулем, не пристегнувшись ремнем безопасности, при этом демонстрирует жилет с надписью "POLISIA". Отмечалось, что якобы водитель является сыном полицейского. В ДП Жамбылской области проинформировали, что водитель был установлен, он и члены его семьи не имеют отношения к ОВД.

Отметим, что по ч.1 ст.675 КоАП РК незаконное ношение (использование) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18 460 тенге), на юридических лиц в размере 25 МРП (92 300 тенге), с конфискацией одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования.