Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Жителя Тараза наказали после скандального видео за ношение логотипа полиции

Опубликовано:

Полицейский жилет надел житель Тараза
Водитель в полицейском жилете. Кадр из видео: instagram.com/egovpress

Житель Тараза получил административный штраф за ношение жилета с логотипом полиции. На заседание по делу он не явился, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, дело о незаконном ношении (использовании) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования в отношении местного жителя рассматривалось в Специализированном суде по административным правонарушениям Тараза.

"В феврале 2024 года мужчина, управляя транспортным средством по улице Тауке хана в направлении улицы Санырак батыра в Таразе, незаконно носил (использовал) светоотражающий жилет патрульной полиции с логотипом "POLISIA", - установил суд.  

Правонарушитель не явился в суд и не заявил ходатайство об отложении дела.

В соответствии с требованиями ч.2 ст.744 КоАП дело рассматривалось в отсутствии лица, в отношении которого ведется производство по делу, так как имеются сведения о его надлежащем извещении о месте и времени рассмотрения дела.

Постановлением суда гражданина признали виновным по ч.1 ст.675 КоАП. На него наложен административный штраф в сумме более 18 тыс. тенге.       

Постановление уже вступило в законную силу.

Напомним, ранее в Сети появилось видео с молодым человеком, который едет за рулем, не пристегнувшись ремнем безопасности, при этом демонстрирует жилет с надписью "POLISIA". Отмечалось, что якобы водитель является сыном полицейского. В ДП Жамбылской области проинформировали, что водитель был установлен, он и члены его семьи не имеют отношения к ОВД.

Отметим, что по ч.1 ст.675 КоАП РК незаконное ношение (использование) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18 460 тенге), на юридических лиц в размере 25 МРП (92 300 тенге), с конфискацией одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2075502-zhitelya-taraza-nakazali-posle-skandalnogo-video-za-noshenie-logotipa-politsii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.