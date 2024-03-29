Актюбинка не смогла отказаться от заманчивого предложения и потеряла миллион
Опубликовано:
Предпринимательница перевела 1 млн тенге ради безвозмездного бизнес-гранта, которого не получила. Задержана подозреваемая в мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Актюбинской области.
Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, предпринимательница обратилась в полицию с заявлением о факте мошенничества.
По словам потерпевшей, малознакомая женщина, с которой ее познакомили друзья, предложила помощь в получении безвозмездного бизнес-гранта на сумму 5 млн тенге.
"За свои услуги подозреваемая просила 1 млн тенге. От заманчивого предложения потерпевшая не смогла отказаться и перевела требуемую сумму на счет", - рассказали в ДП Актюбинской области.
Стражами порядка по подозрению в совершении мошенничества установлена и доставлена в отдел полиции 46-летняя актюбинка. Проводятся следственные действия.
"Денежные средства задержанная потратила на свои нужды", - отметили в ДП регионе.
Отметим, что согласно ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
В январе сообщалось, что 32 млн тенге потеряли казахстанцы, надеясь получить безвозмездные гранты для реализации бизнес-идей и специальные выплаты от государства. Пострадавшими стали 15 жителей Шымкента и Туркестанской области. Подозреваемый в мошенничестве задержан.
Ранее жительница Шымкента надеялась получить государственный грант для реализации бизнес-идей в размере 5 млн тенге и за это заплатила злоумышленнице 200 тысяч тенге. Подозреваемую в мошенничестве задержала полиция.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2075352-aktyubinka-ne-smogla-otkazatsya-ot-zamanchivogo-predlozheniya-i-poteryala-million/