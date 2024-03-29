Житель СКО занимал деньги на лечение жены и детей и получил срок

Житель Петропавловска брал деньги якобы на лечение жены и детей, а тратил их на свои нужды и долги не отдавал. За это его приговорили к лишению свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП СКО.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, 37-летний житель Петропавловска с 2016 года обманывал своих знакомых, занимая различные суммы.

"Он охотно оставлял расписки, обещая вернуть долги с вознаграждением, но не делал ничего, чтобы выполнить обещания, а все деньги в действительности тратил на собственные нужды. Жертвы аферы долгое время доверяли распискам и начали обращаться в полицию лишь в 2023 году", - отметили в ДП СКО.

Следователи УП Петропавловска установили 14 эпизодов обмана. Суммы причиненного ущерба составляли от 270 тыс. до 15 млн тенге.

В результате кропотливой работы дело было передано в суд по статье 190 УК РК "Мошенничество".

15 февраля Петропавловский городской суд признал подозреваемого виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Также ему надлежит возместить причиненный ущерб. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере (по ст.3 УК РК с причинением ущерба на сумму свыше 4000 МРП, то есть более 14 768 000 тенге), наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

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