Педофила приговорили к пожизненному сроку, а его жену - к 25 годам колонии в Алматинской области

В Алматинской области вынесли приговор мужчине, которого обвиняли в изнасиловании троих детей - его приговорили к пожизненному сроку, передает NUR.KZ со ссылкой на детского омбудсмена.

Как сообщила уполномоченный по правам человека в Казахстане Динара Закиева на своей странице в Facebook, завершился судебный процесс по делу об изнасиловании 3-летних сестер-близнецов и 9-летней девочки в Алматинской области.

"Мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы, его супруга (бабушка 3-летних девочек и мама 9-летней девочки) к 25 годам лишения свободы.

Кроме того, относительно правовой оценки действий должностных лиц прокуратурой области были возбуждены уголовные дела по факту увода от уголовной ответственности, халатности, бездействия по службе", - проинформировала детский омбудсмен.

Закиева добавила, что сейчас также идут судебные процессы по тяжелым преступлениям в отношении детей в областях Жетiсу, Абай, Павлодарской, Жамбылской и Алматы. Вскоре в суд поступят дела по случаям из Туркестанской, Алматинской областей, Астаны, областей Жетiсу и Ұлытау.

"Во всех регионах идут рейды, где выявляются сложные и страшные случаи насилия, жестокого обращения в отношении детей. По каждому делу мы работаем с прокуратурой, МВД и коллегами в регионах", – добавила омбудсмен.

Напомним, в октябре 2023 года в Алматинской области задержали семейную пару по подозрению в изнасиловании малолетней девочки.

В полиции сообщали, что в правоохранительные органы обратилась жительница Балхашского района, которая сообщила, что односельчанин совершил сексуальные действия с ее малолетней дочерью.

Помимо этого, оказалось, что были также изнасилованы сестры-близнецы – информацию подтвердили в полиции. О произошедшем высказались детский омбудсмен и представители Минпросвещения.

Позже выяснилось, что по делу задержаны мужчина и его жена, которая приходится бабушкой пострадавшим девочкам. Соседи рассказали, что 40-летний подозреваемый женился на бабушке потерпевших несколько лет назад. Работал он таксистом.

Мать подозреваемого заявила, что не жаловала сноху. По ее словам, в момент преступления та находилась рядом с ее сыном и все видела.