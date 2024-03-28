Мужчину с ружьем, напугавшего прохожих, наказали в Алматы

Суд в Алматы приговорил мужчину, стоявшего с ружьем посреди улицы, к административному аресту на 15 суток. Его признали виновным в мелком хулиганстве, передает NUR.KZ со ссылкой на городские суды.

Жителя Алматы с ружьем привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Ранее в соцсетях распространилось видео, снятое женщиной в центре южной столицы. На кадрах – двое мужчин, один из которых стоял с ружьем и передал его полицейскому, когда тот подошел.

В пресс-службе алматинских судов рассказали, что инцидент произошел 26 марта, прохожие возле кафе заметили, как гражданин А. при себе держал ружье.

"На замечания убрать ружье он не реагировал, при этом выражался нецензурными словами, тем самым проявляя неуважение к окружающим, нарушил общественный порядок и спокойствие граждан", – говорится в сообщении в Telegram.

А. вину признал и в содеянном раскаялся. Его признали виновным в совершении мелкого хулиганства по части 1 статьи 434 КоАП РК и подвергли административному аресту на 15 суток.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Согласно части 1 статьи 434 КоАП, мелкое хулиганство влечет штраф в 20 МРП (73,8 тыс. тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.