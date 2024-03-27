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Вооруженные мужчины в центре Алматы напугали женщину - их задержали (видео)

Опубликовано:

Мужчина стоит с ружьем
Мужчина с ружьем. Кадр из видео: instagram.com/taldykorgan_today

Вооруженных мужчин задержали в центре Алматы - кадры распространили в Сети. В полиции южной столицы сообщили подробности произошедшего, передает NUR.KZ.

Видео с места событий опубликовали в паблике taldykorgan_today в Instagram. В публикации говорилось, что двух вооруженных мужчин задержали в Алматы.

На опубликованных кадрах видно, как один из мужчин при виде полицейского сразу отдал оружие сотруднику правоохранительных органов. Второй мужчина стал возмущаться происходящему, он утверждал, что ничего плохого они не совершили и никому не причинили вреда - ружье, по его словам, из тира.

Женщина, которая сняла видео, сообщила полицейским, что испугалась, увидев вооруженных мужчин на улице. Она отметила, что решила проявить бдительность и сообщила в полицию на фоне произошедшей на днях трагедии в России.

В пресс-службе ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили подробности случившегося.

"По данному факту проведена проверка, в ходе которой установлено, что в руках гр.А. было пневматическое ружье. В отношении него по факту мелкого хулиганства составлен административный протокол", - заявили в полиции.

Согласно статье 434 КоАП РК, мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2074098-vooruzhennye-muzhchiny-v-tsentre-almaty-napugali-zhenschinu-ih-zaderzhali-video/

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