Бывший сотрудник ОВД хотел обогатиться и попал в колонию в Мангистау

Мужчина, ранее работавший в ОВД, приобрел поддельные банкноты на сумму 3 850 долларов США за 50 тыс. тенге и сбывал их, передает NUR.KZ со ссылкой на Мангистауский областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, уголовное дело по п.2 ч.2 ст.231 УК РК рассматривалось Мунайлинским районным судом.

"Имея опыт работы в органах внутренних дел, из корыстных побуждений, с целью последующего сбыта, подсудимый приобрел у неустановленного следствием лица поддельные денежные купюры в размере 3 850 долларов США (50 долларов США в количестве 77 штук) за 50 тыс. тенге", - установил суд.

Выяснилось, что мужчина с целью материального обогащения неоднократно сбывал поддельную иностранную валюту номиналом по 50 долларов США.

Суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого, чистосердечное раскаяние и наличие малолетних детей. Обстоятельств, отягчающих ответственность и наказание, установлено не было.

Приговором суда бывший сотрудник ОВД признан виновным в совершении уголовного правонарушения. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

Приговор вступил в законную силу.

Отметим, что по п.2 ч.2 ст.231 УК РК изготовление или хранение с целью сбыта, сбыт поддельных банкнот и монет Национального Банка Республики Казахстан, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Республики Казахстан либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте, совершенные неоднократно, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

В феврале сообщалось что казахстанец был задержан с поличным при попытке сбыть поддельные доллары США в одном из кафе Шымкента. У него обнаружили 19 поддельных банкнот номиналом 100 долларов США. Мужчину приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы.

А в Кыргызстане была пресечена деятельность предполагаемой транснациональной организованной преступной группировки, которая сбывала поддельные доллары. Было выявлено и изъято из незаконного оборота более 45 тыс. долларов в виде поддельных стодолларовых банкнот.