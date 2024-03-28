Девушке порезали горло ножом в Талдыкоргане: стала известна дата суда

В Талдыкоргане завтра начнется главное судебное разбирательство по громкому делу – в конце октября мужчина пытался перерезать горло бывшей девушке, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Жетiсу.

"В производстве Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетісу находится дело по обвинению С. в совершении хулиганства и покушение на убийство из хулиганских побуждений (ч. 3 ст.24, п. 9 ч. 2 ст. 99, ч. 3 ст. 293 УК РК)", – сообщил официальный представитель суда области Жетісу Нурсултан Орынбасаров.

Главное судебное разбирательство начнется 29 марта 2024 года в 10:00.

Напомним, осенью прошлого года в Сети разошлось жуткое видео нападения на девушку в Талдыкоргане. Потерпевшая заявила, что 27 октября на нее напал бывший парень и порезал ей горло канцелярским ножом.

Девушка отмечала, что подозреваемый день скрывался, потом его задержали, а через два дня – отпустили. Изначально дело завели по ч. 3 ст. 293 УК РК "Хулиганство с применением холодного оружия", однако позже его переквалифицировали на покушение на убийство.

В МВД сообщили, что подозреваемого в нападении на девушку с канцелярским ножом задержали.

После этого в Сети появились обвинения полицейских в неправомерных действиях. Но стражи порядка опровергали информацию о давлении на потерпевшую и предвзятом отношении к расследуемому делу.

Отметим, что согласно пункту 9 части 2 статьи 99 УК РК убийство, совершенное из хулиганских побуждений, наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

А в соответствии с частью 3 статьи 24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Уголовная ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье УК РК, что и за оконченное преступление.

При этом хулиганство, совершенное с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, согласно части 3 статьи 293 УК РК, наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок.