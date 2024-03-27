Жительницу области Абай лишили свободы из-за долга по алиментам

Жительница области Абай накопила долг по алиментам в размере 3 млн тенге. В итоге суд ужесточил наказание женщине - ее лишили свободы на несколько месяцев, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 45-летняя жительница Урджарского района, имея накопившийся долг около 3 млн тенге перед двумя несовершеннолетними детьми, в июне 2023 года судом признана виновной в совершении преступления.

Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на один год с привлечением к принудительному труду - 100 часов на весь срок наказания. Осужденная была поставлена на учет в службу пробации Урджарского района.

"За время отбывания наказания должница не сделала для себя должных выводов, она проигнорировала возложенные обязанности и подвергалась неоднократно административным взысканиям за пьянство и нежелание устроиться на работу и погасить долг по алиментам", - отметили в МВД.

В марте 2024 года прошел показательный суд, где должнице было заменено ограничение свободы на лишение свободы на неотбытый срок - четыре месяца.

Показательный суд. Фото: polisia.kz

"Всего в суд были приглашены 35 осужденных, состоявших на учете в службе пробации Урджарского района. Такое наказание, несомненно, послужит уроком для других должников, которые не платят алименты. Всего по области Абай 23 осужденных, отбывающих наказание за неуплату алиментов", - сообщила инспектор службы пробации Эльмира Мукитанова.

Ранее жителя Алматы привлекли к уголовной ответственности, так как он три месяца не выплачивал алименты своим детям, накопив долг более 2 млн тенге. По данным прокуратуры, имея на это прямой умысел, мужчина осознанно скрывал свой фактический доход.

Отметим, что по ст.139 УК РК неисполнение обязанностей более трех месяцев родителем по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, либо уклонение более трех месяцев совершеннолетнего трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание своего нетрудоспособного родителя, либо уклонение более шести месяцев трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособного и нуждающегося в материальной помощи супруга (супруги) наказывается привлечением к общественным работам на срок до 600 часов либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.