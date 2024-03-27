Заработали 1 млн 350 тыс. долларов: обыски провели в домах костанайцев (видео)

Досудебное производство в отношении двух граждан по факту незаконного оборота криптовалюты начато департаментом АФМ по Костанайской области, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

По информации официального Telegram-канала Агентства РК по финансовому мониторингу, пресечена незаконная предпринимательская деятельность двух человек, которые в период с 2020 года по настоящее время в Костанае осуществляли оборот необеспеченных цифровых активов на платформе криптобирж, сопряженный с извлечением дохода в особо крупном размере.

Как отметили в ведомстве, для осуществления и привлечения клиентов они создали веб-сайт криптообменного пункта, через который каждый мог обратиться за обменом криптовалюты.

В результате обыска по месту жительства подозреваемых обнаружены и изъяты предметы, подтверждающие незаконную деятельность: системные блоки, ноутбуки, сотовые телефоны с приложениями криптовалютных бирж, веб-сайта криптообменного пункта, а также логин и пароль аккаунта на криптобирже.

На имущество подозреваемых и средства, находящиеся на счетах криптобиржи, наложен арест.

"Незаконный доход от продажи необеспеченных цифровых активов составил почти 1 млн 350 тыс. долларов США. Расследование продолжается", - поделились в АФМ РК.

Напомним, ранее жителя Астаны приговорили к 2,5 годам лишения свободы за незаконный обмен криптовалюты. Как рассказали в прокуратуре, обвиняемый, осуществляя деятельность без лицензии в сфере обмена необеспеченных цифровых активов на наличные денежные средства, в течение шести месяцев извлек незаконный доход в особо крупном размере в сумме 342,8 млн тенге. По иску прокурора с осужденного взыскана в пользу государства указанная сумма.

Также в столице вынесли приговор двум мужчинам, у которых оборот от незаконной деятельности по обмену криптовалют составил 15 млрд тенге. Один получил три года, другой - 2,5 года лишения свободы.