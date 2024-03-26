Скрывавшегося уголовного преступника задержали в Щучинске

Полицейские задержали в Щучинске уголовного преступника, ранее судимого за убийство, а сейчас скрывшегося от пробационного контроля, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе проведения ОПМ "Правопорядок" сотрудниками подразделений криминальной полиции на территории Щучинска был задержан уголовный преступник, числившийся в розыске управления полиции Талдыкоргана.

"В настоящее время ранее судимый по ст.99 УК РК "Убийство" уголовный преступник, скрывавшийся от пробационного контроля, находится под стражей", - рассказали в ДП Акмолинской области.

А на прошлой неделе казахстанца, разыскиваемого за уклонение от отбывания наказания, задержали оперативники в Бишкеке. Как сообщили стражи порядка, дальше будет решаться вопрос о его экстрадиции и дачи юридической оценки по факту незаконного пересечения государственной границы Кыргызстана.

В феврале полицейские Восточно-Казахстанской области задержали иностранца, который находился в розыске по подозрению в мошенничестве и краже. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Рассматривается вопрос о его экстрадиции.

Ранее иностранца, находящегося в международном розыске, задержали стражи порядка в Шымкенте. Он скрывался от правосудия 14 лет. Еще в 2010 году в Ташкенте за совершение мошенничества в крупном размере в отношении мужчины было зарегистрировано уголовное дело.