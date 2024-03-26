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Беременную павлодарку заподозрили в обмане на 15 млн тенге

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Беременная женщина с банковской картой и ноутбуком
Беременная женщина с ноутбуком. Иллюстративное фото: J.A. Bracchi / Getty Images

Павлодарцы обратились в полицию из-за незаконно оформленных на них товарных кредитов. Установлена беременная женщина, подозреваемая в мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, оперативниками Павлодарской области и подразделения CiberPol при содействии сотрудников одного из банков задержана 25-летняя павлодарка, подозреваемая в мошенничестве.

"Установлено, что подозреваемая, злоупотребляя доверием своих земляков, завладела персональными данными потерпевших и оформляла товарные кредиты в банках второго уровня.

В дальнейшем обналичивать денежные средства способствовал магазин, где был оформлен товар. Надеясь при этом остаться безнаказанной, предприимчивая девушка оставляла сотрудникам банка "левые" телефоны", - рассказал заместитель начальника ДП Павлодарской области Булат Нурсеитов.

Общая сумма ущерба составляет порядка 15 млн тенге. По фактам мошенничества проводится досудебное расследование.

"На сегодняшний день в полицию обратились 10 жителей нашего региона, попавших на удочку подозреваемой. Мера пресечения избирается, так как подозреваемая беременна", - отметили в МВД.

Граждан, столкнувшихся с аналогичной схемой мошенничества, в полиции попросили обратиться по телефону 8 701 141 58 67 либо на оперативный канал 102.

"Ни в коем случае не сообщайте третьим лицам свои персональные данные. Чтобы обезопасить себя от "внезапных" кредитов, взятых третьими лицами на ваше имя, необходимо проводить мониторинг своей кредитной истории и оперативно реагировать в случае обнаружения ошибок или неточностей в ней", - предупредили в МВД.

Отметим, что по ст.190 УК РК мошенничество, совершенное в крупном размере; в отношении двух или более лиц; неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

На прошлой неделе в Алматы задержали 35-летнего мужчину, который подозревается в продаже доверчивым горожанам несуществующих тюльпанов.

А житель Туркестанской области отдал миллион тенге знакомому, обещавшему трудоустроить его оператором на одно из предприятий, но тот перестал выходить на связь. Полицейские по подозрению в совершении мошенничества установили подозреваемого, уже ранее судимого. В настоящее время уголовное дело передано в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2073369-beremennuyu-pavlodarku-zapodozrili-v-obmane-na-15-mln-tenge/

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