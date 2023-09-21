Дело о малине в Жамбылской области: арестовано имущество подозреваемых на 1,9 млрд тенге

В Жамбылской области уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, выделенных для субсидирования посадки элитного сорта малины, направлено в суд, передает официальный сайт прокуратуры региона.

Как рассказали в ведомстве, при координации прокуратуры Жамбылской области территориальным департаментом экономических расследований была выявлена преступная схема хищения бюджетных средств, выделенных для субсидирования посадки элитного сорта малины.

Следствием установлено, что на земельных участках крестьянских хозяйств малина не посажена, а саженцы вовсе не приобретались.

"Своими преступными действиями группа лиц из 4-х человек в течение двух лет причинила ущерб государству на сумму свыше 900 млн тенге", - сообщили в надзорном органе.

7 апреля 2023 года по данному факту было начато досудебное расследование по ст.ст.190 ч.4 п.2 (Мошенничество), 216 ч.3 (Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров) и 218 ч.2 п.2 (Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем) УК РК.

Все подозреваемые взяты под стражу, а на их имущество общей стоимостью 1,9 млрд тенге наложен арест.

12 сентября 2023 года уголовное дело окончено и с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Жамбылской области расследуют уголовные дела в отношении ряда лиц по факту выписки счетов-фактур без фактической поставки товаров, работ и услуг с использованием реквизитов и документов крестьянских хозяйств.

Так, по данным АФМ, фиктивные счета-фактуры выписывались на поставку субсидируемых сортов малины, далее от имени фермеров подавались электронные заявки на получение субсидий без ведома владельцев крестьянских хозяйств.

В результате проверок у фермеров посевных площадей малины не обнаружено. На тот момент речь шла об ущербе на сумму более 800 млн тенге.

Добавим, что согласно ст.190 ч.4 п.2 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

А в соответствии со ст.216 ч.3 УК РК совершение субъектом частного предпринимательства действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров с целью извлечения имущественной выгоды, совершенное:

1) неоднократно;

2) группой лиц по предварительному сговору;

3) исключен;

4) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

5) исключен, -

наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей (до 17 млн 250 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 4), и с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

На основании ст.218 ч.2 п.2 УК РК вовлечение в законный оборот денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, посредством совершения сделок в виде конверсии или перевода имущества, представляющего доходы от уголовных правонарушений, в том числе любые доходы от имущества, полученного преступным путем, либо владение и использование такого имущества, сокрытие или утаивание его подлинного характера, источника, места нахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежности, если известно, что такое имущество представляет доходы от уголовных правонарушений, а равно посредничество в легализации денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, совершенные неоднократно, наказываются штрафом в размере от трех тысяч (от 10 млн 350 тыс. тенге) до семи тысяч (до 24 млн 150 тыс. тенге) месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества.