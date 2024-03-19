Павлодарец выплатил около 4 млн тенге, чтобы ездить на машине

Суд временно приостановил действие водительских прав мужчины из-за долга по алиментам, а его автомобиль забрали на штрафстоянку, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент юстиции Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с 2021 года в производстве частного судебного исполнителя Павлодарской области находился исполнительный документ о взыскании алиментов с должника на содержание трех несовершеннолетних детей.

"Нерадивый отец за три года задолжал трем своим несовершеннолетним детям алименты в размере 3 888 616 тенге", - отметили в департаменте юстиции.

Должника неоднократно предупреждали о необходимости погашения задолженности. Однако, как подчеркнули в ведомстве, требования частного судебного исполнителя он полностью проигнорировал.

Тогда судебный исполнитель направила представление в суд о временном ограничении специального права на управление транспортным средством. Суд удовлетворил требование.

А в ходе совместных профилактических мероприятий с сотрудниками департамента полиции по выявлению злостных неплательщиков по алиментам была остановлена автомашина, за рулем которой находился тот самый должник.

Мужчина проигнорировал решение суда и продолжал управлять автотранспортом. Его автомашина была водворена на специализированную стоянку.

"Должник, поняв, что указанное ограничение не подлежит отмене до полного погашения задолженности, погасил долг в полном объеме", - пояснили в департаменте юстиции

Сообщается, что в настоящее время мужчина трудоустроен, с его заработной платы удерживаются периодические платежи согласно исполнительному документу.

Ранее стало известно, что в Кызылординской области мужчина не регистрировался в качестве безработного и скрывал информацию о своих доходах, чтобы уклоняться от уплаты алиментов. Он накопил долг в размере 2,9 млн тенге. Суд приговорил должника к одному году ограничения свободы.

А павлодарец во избежание продажи своего недвижимого имущества погасил долг по алиментам в размере более 5,5 млн тенге. Он копился в течение семи лет.

Также сообщалось, что из-за неуплаты алиментов 15 тысяч казахстанцев не могут выехать за пределы страны, а больше 6 тысяч граждан в 2023 году привлекли к административной ответственности.