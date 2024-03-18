Задолжавший около 3 млн тенге казахстанец скрывал свои доходы и получил срок

Мужчина не регистрировался в качестве безработного и скрывал информацию о своих доходах, чтобы уклоняться от уплаты алиментов, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Кызылординской области.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, взыскание алиментов является одним из приоритетных направлений в надзорной деятельности органов прокуратуры.

Так, лишь по итогам двух месяцев текущего года по результатам анализа органами прокуратуры Кызылординской области в адрес руководства департамента юстиции и региональной палаты частных судебных исполнителей было внесено 10 представлений об устранении нарушений законности.

По итогам их рассмотрения в пользу 43 матерей взыскана задолженность по алиментам на сумму более 40 млн тенге.

Злостными неплательщиками признаны 64 должника по алиментам, они привлечены к административной ответственности по ст.669 КоАП РК.

За ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, связанных с принудительным взысканием алиментов, к дисциплинарной ответственности привлекли 21 частного судебного исполнителя.

Прокуратурой инициирована регистрация уголовных дел в отношении 9 злостных должников по алиментам по ст.139 УК РК. Из них четверых уже привлекли к ответственности. Остальные ждут принятия окончательного процессуального решения по итогам расследования.

"К примеру, местный житель, будучи должником по алиментам в размере 2,9 млн тенге, целенаправленно не регистрируясь в уполномоченном органе в качестве безработного, но при этом имея и получая доходы от наемных работ, уклонялся от уплаты алиментов", - отметили в надзорном органе.

Указанный факт установила прокуратура Кармакшинского района. В отношении казахстанца зарегистрировали уголовное дело по ст.139 УК РК.

"Злостный должник признан виновным и приговорен к 1 году ограничения свободы", - рассказали в прокуратуре.

Сообщается, что работы в данном направлении продолжаются.

Отметим, что по ст.139 УК РК неисполнение обязанностей более трех месяцев родителем по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, либо уклонение более трех месяцев совершеннолетнего трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание своего нетрудоспособного родителя, либо уклонение более шести месяцев трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособного и нуждающегося в материальной помощи супруга (супруги) наказывается привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее стало известно, что павлодарец во избежание продажи своего недвижимого имущества погасил долг по алиментам в размере более 5,5 млн тенге. В ходе принятия мер по реализации однокомнатной квартиры должник сразу же погасил задолженность, которая накапливалась в течение семи лет.

А в Акмолинской области 65 млн тенге взыскали с местного жителя в качестве долга по алиментам. Такая задолженность была погашена в порядке медиации.