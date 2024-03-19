Хулиганов, бросавших камни в автобусы в Шымкенте, не стали наказывать

В Шымкенте транспортники пожаловались на безнаказанность хулиганов, которые камнями разбили стекла в автобусах. Никто не возместил причиненный ущерб, передает Otyrar.kz.

Как сообщает издание, от рук неизвестных в начале марта пострадали 5 автобусов 149 маршрута. Их забросали камнями и побили стекла. Транспортники хотят, чтобы хулиганы возместили причиненный ущерб.

"Прошло 10 дней, до сих пор никакой информации со стороны полиции нет, мы начали беспокоиться. Уважаемые руководители УВД города, возьмите это дело на контроль. Ущерб известен, мы сейчас подсчитали, ущерб 500 тысяч. Почему мы должны страдать?" - говорит председатель ассоциации "Южавтотранс" Дархан Каюпов.

Как выяснилось, хулиганы бросали камни в автобусы в вечернее время на дороге между поселком Таскешу, где находится конечная остановка, и жилым массивом Кайнар булак. Но местные жители сообщили, что о произошедшем они не слышали.

"Камни в автобусы? Нет, не слышал, здесь конечная, а потом они уезжают", - рассказал местный житель.

"Нет, зачем кидать?", - ответил житель Таскешу.

В полиции заявили, что проверку по данному факту уже завершили. Стражи порядка установили троих несовершеннолетних, которые оказались причастны к хулиганству. Правда, с ними провели лишь профилактическую работу.

"По данному факту проведена проверка. В результате установлено, что в деянии отсутствуют признаки преступления, предусмотренного ст.202 УК РК. Кроме того, сообщаем, что установлены трое несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста. С их родителями проведена профилактическая работа", - пояснили в пресс-службе ДП Шымкента.

Транспортники недоумевают, почему несовершеннолетние отделались лишь беседой и кто в таком случае возместит им понесенные убытки.

Напомним, в начале марта в Шымкенте водители пяти автобусов одного маршрута пожаловались на хулиганов, кидавших камни в общественный транспорт 3 и 5 марта. В полиции начали расследование.

В прошлом году в Астане мужчину, выбившего стеклянную стену автобусной остановки, сняли на видео. Полицейские установили его личность - в участке он принес извинения за свое поведение. По данному факту начали досудебное расследование по статье "Хулиганство".

Также в столице стоявший рано утром на остановке местный житель разбил лобовое стекло автобуса. Мужчину подвергли административному аресту на 15 суток.