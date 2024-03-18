Мужчина заявил, что его дочь покусали до крови в детском саду в Шымкенте

Частный детский сад оказался в центре скандала в Шымкенте - отец одной из воспитанниц заявил, что ее искусали до крови в этом учреждении, пишет Otyrar.kz.

Отец девочки заявил, что укусы по всему телу были настолько глубокие, что у ребенка сочилась оттуда кровь. Он также добавил, что в тот момент рядом не было воспитателя, и его дочери не оказали первую медицинскую помощь.

"Воспитатели другие говорили, что мою дочь все это время била и кусала дочка нашего воспитателя. И нас, эта воспитатель обманывала, что моего ребенка якобы бил другой ребенок. Я постоянно просил контакты родителей, чей ребенок якобы бил мою дочь, но она постоянно отказывалась давать мне номер. Эта воспитатель очень много врала. В итоге все выяснилось. Она сама призналась, что ее дочь кусала за щеки и спину мою дочь. Когда я спросил у нее, где она была в это время, воспитатель ответила, что она мыла посуду. А в это время дети играли. Она извинилась за этот случай, но все было неискренне", - заявил мужчина.

Записи с камер, по его словам, он не смог получить, так как в детском саду сообщили, что в тот день они не работали.

Руководство дошкольного учреждения уверяет, что воспитателю вынесли строгий выговор, а после уволили. Там добавили, что замену искали уже давно, так как воспитатель плохо справлялась с обязанностями.

"Три раза мы брали с нее объяснительную так как свою работу она выполняла не должным образом. Она плохо смотрела за детьми, также были вопросы к ней по поводу документов. Но со стороны родителей на нее не было жалоб. Об этом инциденте мы не были в курсе. Ни воспитатель, ни родители не говорили нам о таком случае. Кто именно кусал ребенка точно не ясно. Но мы предполагаем, что это был ребенок воспитателя. А записи с камер пропали потому, что в тот период камеры не работали. В организации, которая обслуживает, сообщили нам о том, что диск был переполнен и запись не сохранилась", - прокомментировала ситуацию заведующая.

Об инциденте высказались и в управлении образования города. Там отметили, что жалобы на работу детсада не поступали ранее.

"Мы привлекли к ответственности воспитателя, который так безответственно отнесся к своей работе. У нее высшее образование по специальности «педагог-психолог», устроилась работать в этот сад в сентябре 2023 года. Договор был заключен и там была информация о том, как нужно было ухаживать за ребенком, она подписала это соглашение. Однако, порядок этот нарушила", - сообщила и.о. директора центра дошкольного развития управления образования Салтанат Утемисова.

В инциденте сейчас разбираются правоохранители. В пресс-службе департамента полиции сообщили, что возбуждено уголовное дело, однако подробностей сообщат не стали.

Отметим, что в феврале в Шымкенте в одном из яслей-садов разгорелся скандал – сотрудники и родители выступили против новой заведующей. Коллектив ясли-сада заявляет, что новое руководство провоцирует конфликтные ситуации, нарушает закон при оформлении детей в сад, а также принуждает работников к увольнениям.

На ситуацию отреагировали в управлении образования. Заместитель руководителя ведомства рассказал, что в яслях-саде провели мониторинг, по итогам которого заключение направили в несколько ведомств для дальнейших разбирательств.