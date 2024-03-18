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Принадлежащее Храпунову здание скорой помощи в Алматы вернули государству

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Храпунов1
Виктор Храпунов. Фото: facebook.com/Виктор Храпунов

Вступило в силу решение суда Алматы о незаконности вывода в частную собственность здания площадью 3800 квадратных метров и 50 соток земли, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Алматы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Алматы, 15 февраля 2024 года вступило в законную силу решение специализированного межрайонного экономического суда Алматы от 27 ноября 2023 года о признании недействительным решения о выводе части имущественного комплекса скорой медицинской помощи в частную собственность.

"В суде незаконность решения бывшего акима города Алматы Виктора Храпунова по выводу в частные структуры здания площадью 3800 квадратных метров и 50 соток земли по адресу проспект Райымбека, 196, подтвердилась", - заявили в прокуратуре.

В прокуратуре уточнили, что мерами надзорного органа часть имущественного комплекса в области здравоохранения города возвращена в государственную собственность.

Напомним, в июле 2022 года стало известно о ревизии объектов на территории страны, которые ранее вопреки закону не были конфискованы.

Так, были установлены 36 объектов (коммерческая и жилая недвижимость, земельные участки), которые не были конфискованы. Были возбуждены исполнительные производства о конфискации восьми земельных участков Храпунова, расположенных в Восточном Казахстане.

В октябре 2018 года бывшего акима Алматы Виктора Храпунова, покинувшего Казахстан, признали виновным в крупных хищениях бюджетных средств.

Виктор Храпунов был приговорен к 17 годам заключения в колонии максимальной безопасности, а также к конфискации имущества и пожизненному лишению права работать на госслужбе и в нацкомпаниях и холдингах.

Его супругу Лейлу Храпунову приговорили к 14 годам тюрьмы.

В январе 2021 года стало известно, что Федеральный административный суд Швейцарии предоставил политическое убежище семье Храпуновых.

Также в ноябре 2019 года прокуратура Женевы возбудила уголовное дело против Ильяса Храпунова, сына Виктора Храпунова. Заявление было подано АО "БТА Банк".

В августе 2023 года американский суд признал, что Мухтар Аблязов украл деньги из "БТА Банка" и отмывал их в США. В деле также фигурировал Ильяс Храпунов, являющийся зятем Аблязова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2070057-prinadlezhaschee-hrapunovu-zdanie-skoroy-pomoschi-v-almaty-vernuli-gosudarstvu/

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