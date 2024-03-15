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"Так жить невозможно": павлодарка устала от вечеринок

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Женщина страдает
Женщина. Иллюстративное фото: dragana991 / Getty Images

Павлодарка пожаловалась на соседей, которые громко слушают музыку в ночное время. Стражи порядка приняли меры, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Facebook, сотрудники полиции продолжают работу по привлечению к ответственности граждан, нарушающих тишину и спокойствие окружающих. С начала года за подобные правонарушения уже наказано 1495 человек.

"Чаще всего в полицию поступают жалобы на соседей, которые в ночное время громко включают музыку, поют в караоке, кричат, шумят, ругаются, чем мешают отдыху соседей. Ночью, в 02.33, в полицию поступило сообщение от жителей дома по улице Толстого, которые пожаловались на соседей, громко слушающих музыку", - рассказал заместитель начальника местной полицейской службы ДП Павлодарской области Руфат Кенжин.

"Соседи портят нам жизнь. Днем и ночью у них орет музыка: в выходные у них вечеринки и грохот, потом до утра пылесосят и двигают мебель. Так жить просто невозможно", - пожаловалась соседка.

Еще один подобный случай произошел в полвторого ночи в многоэтажном доме по улице Кудайбердиева.

"Жители пожаловались, что сосед использует портативную колонку на повышенной громкости. В ходе проверки информация подтвердилась. Участковый составил протокол и разъяснил меломанам, что своими действиями они нарушают закон", - сообщили в ДП Павлодарской области.

Отметим, что по ст.437 КоАП РК нарушение тишины с 22 до 9 часов утра, в том числе проведение в жилище и вне его работ, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, а равно нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, с 22 до 9 часов утра в будние, с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни, влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18 460 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 20 МРП (73 840 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 30 МРП (110 760 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП (369 200 тенге). 

А жители Алматы пожаловались на шумные мопеды, которые будят по ночам. Помимо этого, у владельцев автомобилей зачастую срабатывает сигнализация из-за проезжающего мимо шумного транспорта. В МВД отметили, что такие водители мопедов совершают сразу два нарушения.

Ранее в Павлодаре к конфликту между жильцами многоквартирного дома привел громкий вой собаки. В итоге с хозяином питомца полицейские провели профилактическую беседу о необходимости соблюдения тишины и уважительном отношении к соседям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2068815-tak-zhit-nevozmozhno-pavlodarka-ustala-ot-vecherinok/

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