Казахстанец подставил сам себя, выложив видео в Сеть

В Карагандинской области мужчина выложил в социальных сетях видео охоты на зайцев. Из-за этого он стал подозреваемым в браконьерстве, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, во время мониторинга социальных сетей сотрудники отдела природоохранной полиции ДП Карагандинской области обнаружили заинтересовавшее их видео.

На нем было зафиксировано, как неизвестный незаконно охотился на зайцев где-то в Балхашском районе. Данную информацию правоохранители передали своим коллегам в отдел полиции Балхаша.

"Полицейские установили личность подозреваемого - им оказался 48-летний житель поселка Саяк, который и являлся автором видео. Выяснилось, что мужчина охотился не только на зайцев. Во время осмотра частного дома, в котором проживает подозреваемый, были изъяты 46 рогов сайги, а также мясо, похожее на сайгачатину", - рассказали в МВД.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами. Назначены экспертизы. Ведется расследование.

Отметим, что по ст.339 УК РК незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов, в том числе видов, обращение с которыми регулируется международными договорами Республики Казахстан, а также растений или животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест их обитания, наказываются штрафом в размере до 3000 МРП (11 076 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

В феврале в Уральске автомобиль жителя Атырауской области остановили в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Браконьер" и обнаружили внутри крупную партию сайгачьих рогов. Мужчину задержали, заведено уголовное дело.

Также в Алматинской области пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся незаконной ловлей рыбы в промышленных масштабах. У них изъяли около трех тонн сазана, плавсредства и разные орудия браконьерского лова, а также различные виды огнестрельного оружия и боеприпасов. Основных фигурантов водворили в ИВС.