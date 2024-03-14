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Житель ВКО не нашел сочувствия в акимате и обматерил чиновников

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Мужчина кричит
Мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

Житель ВКО, чей дом охватил огонь, бросился в акимат за помощью. Там его задержали за нецензурную брань. Позже мужчину подвергли аресту за мелкое хулиганство, передает YK-news.kz.

Подробности инцидента изложены в материалах Шемонаихинского районного суда.

В январе в одном из сел произошел пожар. Местный житель сначала сам пытался справиться с возгоранием, но не смог, и постепенно пламя охватило большую часть его дома.

Вместо того, чтобы вызвать пожарных, погорелец бросился к зданию сельского акимата. Именно там мужчина почему-то рассчитывал найти сочувствие и подмогу. Но чиновники не вняли его мольбам и не бросились моментально на тушение, да и средства для этого в виде помп и пожарных рукавов у них отсутствовали.

Не в состоянии привлечь представителей власти к решению своей весьма насущной проблемы, сельчанин впал в отчаяние и стал ругать чиновников, используя нецензурную брань. За это его и задержали полицейские, вызванные оскорбленными госслужащими.

Суд признал мужчину виновным в мелком хулиганстве и постановил подвергнуть его административному аресту на пятнадцать суток.

Отметим, что по ст.434 КоАП РК мелкое хулиганство - это нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц. 

Согласно этой статье мелкое хулиганство влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток. 

Ранее стало известно, что житель Западно-Казахстанской области во время медосвидетельствования, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался в адрес фельдшера и мешал его работе. В итоге мужчина был наказан за мелкое хулиганство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2068404-zhitel-vko-ne-nashel-sochuvstviya-v-akimate-i-obmateril-chinovnikov/

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