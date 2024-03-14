Кызылординка ворвалась в больницу и устроила погром

Жительница Кызылорды ворвалась в больницу и умышленно повредила имущество в операционном отделе, за что получила штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на Кызылординский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, инцидент произошел в областной многопрофильной больнице.

"Гражданка ворвалась в больницу, сорвала дверную ручку, разбила стекло и умышленно повредила чужое имущество", - установил суд.

В ходе судебного заседания женщина признала свою вину, попросила прощения, раскаялась в содеянном.

Как отметили в суде, противоправные действия местной жительницы, наряду с признанием вины, доказаны показаниями потерпевшего, видеозаписью, рапортом сотрудника полиции, приобщенным к материалам дела, протоколом об административном правонарушении.

Горожанку признали виновной по ч.1 ст.147-1 КоАП РК. Ей выписали административный штраф в размере 51 688 тенге.

Отметим, что по ч.1 ст.147-1 КоАП РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

А в начале года пьяного жителя ВКО патруль обнаружил лежащим на снегу. Сотрудники полиции отвезли его в участок, где он устроил погром. В итоге мужчина за неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа оказался в суде. Ему назначили трое суток административного ареста.

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