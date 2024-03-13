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Казахстанцев с 21,4 млн тенге задержали на таможенном посту "Хоргос"

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Наличные деньги
Наличные деньги. Фото: пресс-служба Комитета госдоходов

На таможенном посту "МЦПС Хоргос" пресечены несколько фактов вывоза из Казахстана незадекларированных наличных денег, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов МФ РК.

Как сообщает пресс-служба комитета, только за последние три дня на таможенном посту "МЦПС Хоргос" в области Жетісу пресечено 4 факта вывоза из Казахстана незадекларированных наличных денег.

"Граждане РК пытались вывезти наличные деньги на общую сумму в национальном валютном эквиваленте, составляющую 21,4 млн тенге. По всем фактам нарушители привлечены к административной ответственности", - сообщили в ведомстве.

Здесь же напомнили, что согласно подпункту 7) пункта 1 статьи 343 Таможенного кодекса РК, таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с таможенной территории ЕАЭС превышает сумму, эквивалентную десяти тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

Вместе с тем, в соответствии с Указом Президента РК от 14 марта 2022 года №830 "О мерах по обеспечению финансово стабильности Республики Казахстан", запрещен вывоз наличной иностранной валюты в сумме, превышающий эквивалент 10 тысяч долларов США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2067822-kazahstantsev-s-214-mln-tenge-zaderzhali-na-tamozhennom-postu-mtsps-horgos/

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