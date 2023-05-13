Почти 100 тыс. евро и 10 тыс. долларов незаконно пытались вывезти из Казахстана (фото)

Пачки денег на багажной ленте. Фото: https://t.me/knbgov_kz

Сотрудники Погранслужбы КНБ и таможенники пресекли незаконный вывоз иностранной валюты из Казахстана в Турцию. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Комитета нацбезопасности.

"9 мая 2023 года в международном пункте пропуска "Астана" совместными действиями Пограничной службы и таможенного поста "Астана-Ауежай" пресечена попытка незаконного провоза крупной партии незадекларированных валютных средств", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе пограничного контроля у одного из пассажиров авиарейса "Астана – Анталия" были найдены денежные средства в размере:

92 855 евро (45 млн 555 тыс. тенге по нынешнему курсу);

28 750 рублей (166,7 тыс. тенге);

9 510 долларов США (4 млн 265 тыс. тенге).

"Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам таможенного поста", – добавили представители КНБ.

Добавим, что в соответствии с указом главы государства "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан" установлен запрет на вывоз:

наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США и рассчитанной по курсу Национального банка РК, установленному на дату вывоза; золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 гр. и инвестиционных монет из золота "ALTYN BARYS" и из серебра "KÚMIS BARYS", выпускаемых Национальным банком РК, а также аффинированного золота свыше 100 гр.

При этом в Кодексе об административных правонарушениях РК существует статья 551, в которой установлено наказание за недекларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денежных средств, денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в таможенных документах.

Так, недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами денежных средств и денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза и подлежащих письменному декларированию, влечет штраф в размере 10 МРП (34,5 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020395-knb-presek-nezakonnyy-provoz-inostrannoy-valyuty/