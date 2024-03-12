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"Инцидент не связан с сотрудником полиции": установлены участники нового видео из Шымкента

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Мужчина сидит в кафе за столиком в Шымкенте
Мужчина. Кадр из видео: instagram.com/elitar.kz

Стражи порядка установили всех участников видео, снятого в кафе в Шымкенте. Как ранее отмечалось, якобы на нем был запечатлен мужчина, похожий на экс-полицейского из скандальной истории в цветочном магазине, передает NUR.KZ.

По информации пресс-службы ДП Шымкента, полицейскими при мониторинге соцсетей была выявлена видеозапись конфликта между посетителями одного из заведений города.

"Следует отметить, что по данному факту в полицию заявлений не поступало. В настоящее время все лица, указанные на видео, установлены. В ходе выяснения обстоятельств все они от заявления отказались", - пояснили в ведомстве.

Здесь добавили, что гражданина, выразившегося нецензурной бранью в общественном месте, привлекли к административной ответственности.

"Данный инцидент никак не связан с сотрудником полиции. Беков М. не является сотрудником ОВД", - уточнили в ДП Шымкента.

Напомним, ранее в Сети распространились кадры из кафе и отмечалось, что мужчина на них очень похож на полицейского, которого обвиняли в грабеже из цветочного магазина в Шымкенте в 2023 году. На новом видео посетитель заведения отобрал телефон у женщины.

В ДП города пояснили, что по данному факту в полицию заявлений не поступало. Стражи порядка начали работу по установлению указанных на видеозаписи лиц для выяснения обстоятельств случившегося.

Инцидент в цветочном магазине Шымкента

В августе 2023 года в соцсетях появилось видео из цветочного магазина в Шымкенте. Сообщалось, что некий мужчина, нецензурно выражаясь, угрожал продавцу и отобрал букет.

Позже в МВД рассказали, что на видео был запечатлен мужчина 1989 года рождения, ранее работавший в полиции. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по ст.191 ч.2 п.1 УК РК "Грабеж с применением насилия".

"В ходе разбирательства также установлено, что мужчина в черной футболке - бывший сотрудник Каратауского РУП, уволенный из рядов полиции 19 мая 2023 года согласно поданному рапорту по собственному желанию по семейным обстоятельствам", - проинформировали в ведомстве.

Как стало известно, дело в отношении него было прекращено за отсутствием состава преступления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2067021-intsident-ne-svyazan-s-sotrudnikom-politsii-ustanovleny-uchastniki-novogo-video-iz-shymkenta/

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