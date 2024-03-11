Скандал в "цветочном" в Шымкенте: появилось новое видео с человеком, похожим на экс-полицейского

В Сети распространяются кадры из кафе и отмечается, что мужчина на них очень похож на полицейского, которого обвиняли в грабеже из цветочного магазина в Шымкенте в 2023 году. На ситуацию отреагировали в ДП города, передает NUR.KZ.

Кадры из кафе, на которых некий мужчина отбирает телефон у женщины, опубликовало местное издание Elitar.

"Уж не знаем, совпадение это или чертовщина какая, но "герой" поразительно похож на полицейского, которого обвиняли в грабеже из цветочного магазина в Шымкенте", - отмечает СМИ.

По данным источников издания, прошлогоднее дело в отношении полицейского было прекращено. Более того, якобы он и сейчас продолжает нести службу, правда, где именно, не уточняется.

"Мы не знаем, в каких он отношениях с женщиной, у которой отнял телефон, равно, как напишет ли она заявление", - отмечается в посте.

Видео корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в пресс-службе ДП Шымкента.

"По данному факту в полицию никаких заявлений не поступало. В настоящее время проводится работа по установлению указанных на видеозаписи лиц для выяснения обстоятельств инцидента", - пояснили в ведомстве.

Напомним, в августе 2023 года в соцсетях появилось видео из цветочного магазина в Шымкенте. Сообщалось, что некий мужчина, нецензурно выражаясь, угрожал продавцу ножницами и отобрал букет.

Позже в МВД рассказали, что на видео был запечатлен мужчина 1989 года рождения. Оказалось, что он работал в полиции. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по ст.191 ч.2 п.1 УК РК "Грабеж с применением насилия".

"В ходе разбирательства также установлено, что мужчина в черной футболке - бывший сотрудник Каратауского РУП, уволенный из рядов полиции 19 мая 2023 года согласно поданному рапорту по собственному желанию по семейным обстоятельствам", - проинформировали в ведомстве.

А человеком, стоявшим рядом "героем" скандального видео, оказался заместитель руководителя Управления госдоходов по Енбекшинскому району. На него наложили дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!