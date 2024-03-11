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Двух подруг на Toyota RAV4 задержали в СКО

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Двух жительниц СКО задержали полицейские
Задержание. Фото: polisia.kz

В СКО стражи порядка задержали двух подруг, подозреваемых в закладках наркотиков. Теперь девушкам грозит до 15 лет лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Рабочем поселке Петропавловска сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП СКО задержали в автомобиле Toyota RAV4 двух жительниц города по подозрению в распространении синтетических наркотиков.

"Примечательно, что у одной из них, 33-летней горожанки, уже был случай убедиться в бесперспективности незаконного заработка: ее супруг, задержанный в сентябре 2022 года, уже отбывает срок за аналогичное преступление. Вместе с ней была задержана ее 36-летняя подруга", - отметили в МВД.

При личном обыске и по месту жительства девушек полицейские изъяли свыше 700 гр. порошкообразного и комкообразного вещества. По результатам экспертизы, это оказался синтетический наркотик α-PvP, также известный как "соль".

Полицейские изъяли наркотики
Изъятые вещества. Фото: polisia.kz

"Кроме того, были изъяты приспособления для расфасовки и упаковки наркотиков. Возбуждено уголовное дело. Напоминаем, что за сбыт наркотиков в особо крупном размере предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время 33-летняя горожанка помещена под стражу, ведется следствие. По имеющимся сведениям, подозреваемые занимались преступной деятельностью не более четырех месяцев", - сообщил начальник УПН ДП СКО Руслан Сапаров.

В начале марта в Шымкенте в багажнике такси полицейские обнаружили мефедрон массой почти 1,5 кг и стоимостью на "черном рынке" около 30 млн тенге. Подозреваемого в перевозке наркотиков задержали, хоть он и скрылся в неизвестном направлении, оставив свою дорожную сумку.

А в Астане из-за своего подозрительного поведения мужчина попал в поле зрения стражей порядка и при задержании признался, что занимается закладкой наркотиков. В ходе следственных действий были обнаружены 67 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом.

В январе в Северо-Казахстанской области свыше 500 гр. синтетических наркотиков изъяли полицейские у приезжей из столицы. По информации оперативников, подозреваемая была направлена кураторами интернет-магазина в Петропавловск в качестве "фасовщицы", где ее деятельность продолжалась около двух месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2066301-dvuh-podrug-na-toyota-rav4-zaderzhali-v-sko/

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