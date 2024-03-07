Павлодарец выполнил просьбу родственников и нарвался на неприятности

Павлодарец выполнил просьбу родственников развести их по домам, но после был задержан полицейскими за управление авто без водительских прав, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в Павлодаре на улице Бухар жырау напротив дома №10 задержали водителя автомобиля Toyota Camry.

"При проверке установлено, что водитель не имел права управления, так как не получал водительского удостоверения и не обучался", - отметили в ДП региона.

В отношении задержанного составили административный протокол. На него наложили штраф в размере 50 МРП (184 600 тенге). Автомобиль поместили на штрафстоянку.

"Сам водитель пояснил, что его попросили по домам развести его родственники, так как выпили алкоголь. После того, как он всех развез, транспорт должен был припарковать возле дома, но он решил покататься ночью с друзьями", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что несмотря на постоянное проведение профилактической работы, водители поступают вопреки правилам и недисциплинированно ведут себя на дороге.

"Среди частых нарушений: пользование сотовым телефоном, игнорирование ремня безопасности, отсутствие обязательного страхового полиса и установка ксеноновых и LED-ламп", - рассказал командир батальона патрульной полиции Павлодара Айдар Сламбеков.

Ранее в Павлодарской области провели рейд для выявления водителей, установивших на свое авто ксеноновые и LED-лампы. За такое нарушение правил эксплуатации транспортных средств грозит штраф в размере 15 МРП, а за повторное нарушение - 20 МРП.

А в феврале павлодарец вызвал полицейских, решив, что его авто угнали. В итоге стражи порядка обнаружили легковушку в нескольких метрах от предполагаемого места пропажи, в соседнем дворе. Сообщается, что мужчина от дальнейших разбирательств отказался.

Также в Павлодаре в поле зрения полиции попал внедорожник Toyota Land Cruiser, на котором были установлены подложные регистрационные государственные номерные знаки. Водителя привлекли к ответственности, на него наложен административный арест сроком на 5 суток. Кроме того, его лишили права управления транспортными средствами на один год.