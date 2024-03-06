О задержании депутата по делу о хищении 258 млн тенге в СКО заявили в Антикоре

На брифинге в Антикоре сообщили о подробностях задержания депутата маслихата и по совместительству главы госпредприятия, а также его заместителя, передает корреспондент NUR.KZ.

"Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении руководителя ГКП на ПХВ "Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения" акимата Петропавловска и его заместителя.

Должностные лица подозреваются в хищении бюджетных средств на общую сумму 258 млн тенге путем заключения в период 2020-2022 годов фиктивных договоров с аффилированными предприятиями на выполнение работ по реконструкции ливневых сетей, ремонту насосных станций и оказанию услуг по аренде спецтехники. С санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается", - сообщил официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов.

Отметим, что, согласно информации на сайте акимата Петропавловска, главой указанного госпредприятия является Павел Булаев.

Также он значится в списке депутатов маслихата СКО.

Отметим, сегодня в Антикоре также озвучили подробности задержания экс-вице-министра культуры и спорта – в деле фигурирует казахстанско-российский форум в Петропавловске.

В ведомстве также сообщили, что было установлено и арестовано имущество, которое уже успели приобрести на средства, добытые преступным путем.