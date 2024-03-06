Три друга забрали у актюбинцев около 26 млн тенге и попросили прощения

Двое жителей Алматы согласились на предложение знакомого поработать "курьерами". В итоге все трое оказались в суде по делу о мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на Актюбинский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении троих подсудимых, обвиненных в мошенничестве по предварительному сговору, рассматривалось в суде №2 в Актобе.

Как следует из материалов дела, один из подсудимых, находясь без работы и не имея стабильного источника дохода, увидел в Telegram вакансию "курьера". Далее он предложил своим знакомым, жителям Алматы, приехать в Актобе и вместе работать.

"Начав работу "курьерами", трое друзей принимали поручения от куратора по имени "Вова". Работа состояла в том, чтобы забирать с адресов обманутых куратором горожан денежные средства и переводить на счет, озвученный куратором. В качестве вознаграждения им полагались 10% от полученной суммы", - сообщили в суде.

Неустановленное следствием лицо, позвонив на телефон пожилой женщины и представившись сотрудником полиции, сообщило, что ее невестка совершила автомобильную аварию и в отношении нее начато уголовное расследование.

"Звонивший сообщил пенсионерке, что для помощи невестке срочно нужны денежные средства в размере 6 млн тенге. Поверив неизвестному, женщина пояснила, что у нее есть только 2,1 млн тенге, которые она готова отдать, чтобы спасти невестку. В свою очередь, один из подсудимых по заданию куратора забрал у потерпевшей деньги", - установил суд.

ообщается, что аналогичным способом были обмануты еще четверо пожилых людей. Материальный ущерб, причиненный пострадавшим по пяти эпизодам уголовного дела, составил 25 883 700 тенге. Троим потерпевшим ущерб был возмещен.

Подсудимые полностью признали вину и раскаялись в содеянном, попросили не лишать их свободы. Прося прощения у потерпевших, они обещали возместить причиненный ущерб.

При назначении наказания суд принял во внимание роль каждого в совершении преступления, раскаяние, добровольное возмещение причиненного материального ущерба, мнение потерпевших, состояние здоровья и отсутствие отягчающих обстоятельств.

Приговором суда мужчине, предложившему работу своим знакомым, назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

Один из жителей Алматы был осужден к 2 годам ограничения свободы, другой - к 5 годам лишения свободы условно. Кроме того, приезжие из южной столицы привлечены к принудительному труду.

Суд обязал взыскать ущерб в пользу двух потерпевших на общую сумму 7 751 000 тенге.

Приговор суда уже вступил в законную силу.

Отметим, что по ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (14 768 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В январе стало известно, что в Костанае 19-летняя девушка работала курьером у мошенников. Она забрала у обманутых пенсионеров более 23 млн тенге. Часть денег оставила себе, а остальные отправила на счет подельников. Девушку приговорили к лишению свободы.