Казахстанец прождал полгода своих 12 млн тенге и обратился в полицию

В Карагандинской области якобы оптовый закупщик приобрел у фермера 40 голов лошадей, а рассчитаться обещал позже. Но сельчанин так и не дождался своих денег, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в отдел полиции Шетского района поступило заявление 60-летнего главы крестьянского хозяйства. Он рассказал, что стал жертвой некоего афериста.

Еще в августе прошлого года в село, где находится усадьба фермера, прибыл со своим транспортом оптовый закупщик. Незнакомец показал документы, якобы подтверждавшие его законную деятельность, и выразил готовность приобрести лошадей. А таких у сельчанина оказалось 40 голов.

"Выяснилось, что у закупщика отсутствовала наличность. Но он уверил фермера, что решит проблему с оплатой, как только реализует лошадей. Заявитель поверил ему. С того времени прошло полгода, а оптовик так и не дал о себе знать, вообще перестав выходить на связь", - пояснили в МВД.

Сумму ущерба потерпевший оценил в 12 млн тенге.

Полицейские задержали подозреваемого - 37-летнего жителя Астаны. Он дал признательные показания. Изъяты вещественные доказательства.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Ведется расследование. Полицейские устанавливают причастность злоумышленника к другим аналогичным преступлениям.

В соответствии со ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере (по ст.3 УК РК - с причинением ущерба на сумму более 1000 МРП, то есть 3 692 000 тенге), наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

В начале зимы сообщалось, что 31 лошадь общей стоимостью около 12 млн тенге вернули фермеру полицейские Карагандинской области. Табун находился на вольном выпасе и пропал. Оказалось, что за две недели животные прошли 80 километров и оказались на территории соседнего района.