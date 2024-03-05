Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Казахстанец прождал полгода своих 12 млн тенге и обратился в полицию

Опубликовано:

Банкноты и монеты
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Карагандинской области якобы оптовый закупщик приобрел у фермера 40 голов лошадей, а рассчитаться обещал позже. Но сельчанин так и не дождался своих денег, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в отдел полиции Шетского района поступило заявление 60-летнего главы крестьянского хозяйства. Он рассказал, что стал жертвой некоего афериста.

Еще в августе прошлого года в село, где находится усадьба фермера, прибыл со своим транспортом оптовый закупщик. Незнакомец показал документы, якобы подтверждавшие его законную деятельность, и выразил готовность приобрести лошадей. А таких у сельчанина оказалось 40 голов.

"Выяснилось, что у закупщика отсутствовала наличность. Но он уверил фермера, что решит проблему с оплатой, как только реализует лошадей. Заявитель поверил ему. С того времени прошло полгода, а оптовик так и не дал о себе знать, вообще перестав выходить на связь", - пояснили в МВД.

Сумму ущерба потерпевший оценил в 12 млн тенге.

Полицейские задержали подозреваемого - 37-летнего жителя Астаны. Он дал признательные показания. Изъяты вещественные доказательства.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Ведется расследование. Полицейские устанавливают причастность злоумышленника к другим аналогичным преступлениям.

В соответствии со ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере (по ст.3 УК РК - с причинением ущерба на сумму более 1000 МРП, то есть 3 692 000 тенге), наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

В начале зимы сообщалось, что 31 лошадь общей стоимостью около 12 млн тенге вернули фермеру полицейские Карагандинской области. Табун находился на вольном выпасе и пропал. Оказалось, что за две недели животные прошли 80 километров и оказались на территории соседнего района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2064649-kazahstanets-prozhdal-polgoda-svoih-12-mln-tenge-i-obratilsya-v-politsiyu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.