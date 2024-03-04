Пять лет в розыске: полиция задержала подозреваемого в убийстве в области Абай

В области Абай задержали мужчину, который в течение 5 лет скрывался от розыска. Его подозревают в участии в ОПГ и убийстве, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудниками ДП области Абай с привлечением бойцов спецподразделения был задержан участник ликвидированной ранее организованной преступной группы, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления.

Отмечается, что в 2019 году в ходе криминальной разборки 40-летний житель Алматы был убит выстрелом из огнестрельного оружия.

"На тот момент скрыться от правосудия удалось только одному члену группировки, который на протяжении пяти лет всячески скрывался от органов правопорядка. 27 февраля этого года в результате оперативно-розыскных мероприятий последний участник группировки был задержан сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью областного департамента полиции в Урджарском районе. Кроме того, у задержанного был изъят боевой пистолет ТТ с патронами", - рассказали в МВД.

Назначены соответствующие экспертизы. Проводятся следственно-оперативные мероприятия. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

Отметим, что по ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное преступной группой, наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

В начале февраля сообщалось, что членов печально известной ОПГ "Айшуак-Жантугел" задержали в Алматы. В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили 14 человек, изъяли 7 единиц огнестрельного и травматического оружия, 4 гранаты, более 200 боеприпасов, наркотические вещества и холодное оружие.