"Предлагала помощь в получении займа": 13 казахстанцев лишились своих денег

Доверчивые граждане надеялись на безвозмездную субсидию и помощь в получении займа, но были обмануты. Подозреваемую в серийном мошенничестве задержали в Текели, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, полицейскими Текели ДП области Жетісу задержана местная жительница, подозреваемая в совершении целого ряда мошенничеств.

"Женщина представлялась сотрудницей банка. Войдя в доверие граждан, она предлагала помощь в получении займа по государственной программе развития сельского хозяйства и безвозмездную государственную субсидию.

В настоящее время установлено 13 жертв, общая сумма ущерба составила почти 5 млн тенге", - рассказал заместитель начальника ОП Текели Ернар Танатаров.

Дело о серийном мошенничестве в Текели направлено в суд. Подозреваемая находится под стражей.

В соответствии со ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере (согласно ст.3 УК РК - с размером ущерба от 1000 МРП, то есть от 3 692 000 тенге), наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

Ранее в Жамбылской области около 10 млн тенге отдали местные жители за помощь в погашении кредитов, но стали жертвами мошеннических действий. По данным следствия, некая женщина среди сельчан распространила информацию, что якобы за отдельную плату поможет закрыть все имеющиеся кредиты заемщиков. По данному факту возбудили уголовное дело.