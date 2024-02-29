Миллионы потеряли казахстанцы, поверив распространенной информации

Около 10 млн тенге отдали жители Жамбылской области за помощь в погашении кредитов, но стали жертвами мошеннических действий, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с заявлением в полицию обратились сразу несколько местных жителей.

По словам потерпевших, некая женщина под предлогом оказания помощи в погашении действующих кредитов путем обмана и злоупотребления доверием завладела их деньгами. Общая сумма причиненного ущерба составила около 10 млн тенге.

"Следствием установлено, что женщина среди сельчан распространила информацию, что якобы за отдельную плату поможет закрыть все имеющиеся кредиты заемщиков. Взяв денежные средства, она закрывала нескольким клиентам основной долг перед банками и кредитными организациями, следующие месяцы женщина не оплачивала чужие кредиты, а использовала деньги заемщиков для своих нужд", - рассказали в ДП Жамбылской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливается причастность подозреваемой к совершению аналогичных преступлений на территории региона.

"Для того, чтобы не оказаться жертвами мошенников, нужно как минимум не искать пути обхода действующего законодательства, а следовать его букве. Все услуги необходимо получать через официальных представителей. Иначе такой шаг в обход законных процедур может повлечь за собой ответственность, причем для обеих сторон", - предупредили полицейские.

Отметим, что некоторые казахстанцы, имеющие долги, ищут способы выхода из этой ситуации. Тогда им могут попадаться услуги посредников по урегулированию и даже "списанию" долга. Часто недобросовестные посредники предлагают должникам свои услуги по реструктуризации кредитов в банках и микрофинансовых организациях, но за отдельную плату. Однако заявление на процедуру урегулирования просроченных займов и микрокредитов люди могут подать самостоятельно.