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Незаконное уголовное дело завели на бизнесмена в Актюбинской области

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Страж порядка в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Прекращено уголовное преследование, начатое органами полиции в отношении предпринимателя, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Актюбинской области.

Как сообщает официальный сайт надзорного органа, по поступившему сигналу мобильной группой прокуратуры установлено, что 21 февраля сотрудниками ОП Хромтауского района в отношении действующего бизнеса игрового клуба "Сектор" без каких-либо заявлений и жалоб начато досудебное расследование по ч.1 ст.198 УК (Нарушение авторских и (или) смежных прав).

"Однако органом уголовного преследования не учтено то, что согласно уголовно-процессуальному законодательству производство по этим делам начинается не иначе как по жалобе потерпевшего", - отметили в ведомстве.

В связи с чем прокуратурой района досудебное расследование прекращено, изъятое имущество возвращено предпринимателю.

"В отношении сотрудников полиции возбуждено дисциплинарное производство", - сообщили в прокуратуре Актюбинской области.

Отметим, что по ч.1 ст.198 УК РК незаконное использование объектов авторского и (или) смежных прав, а равно приобретение, хранение, перемещение или изготовление контрафактных экземпляров объектов авторского права и (или) смежных прав в целях сбыта либо присвоение авторства или принуждение к соавторству наказываются штрафом в размере до 80 МРП (295 360 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов. 

Ранее в Павлодаре водитель, которого задержали полицейские, а после эксперты выявили в его организме якобы наличие наркотических средств, оказался под арестом на 15 суток. Также его лишили прав на 7 лет. Мужчине пришлось отсидеть под стражей, но затем он смог доказать, что ничего запрещенного не употреблял. Водитель обратился с иском в суд и потребовал возместить моральный вред.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063695-nezakonnoe-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-biznesmena-prekratili-v-aktyubinskoy-oblasti/

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