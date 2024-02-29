Уголовное дело о предполагаемом изнасиловании ученика в Алматы прекращено

Полиция Алматы прекратила уголовное дело о предполагаемом изнасиловании первоклассника в одной из школ города, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Как сообщили в Департаменте полиции Алматы, расследование уголовного дела по данному факту прекращено за отсутствием события преступления.

"Проведенными экспертизами и исследованиями узких специалистов факт изнасилования не подтверждается. С принятым решением следствия прокуратура города согласилась", - говорится в официальном сообщении.

Напомним, в начале октября прошлого года в соцсетях распространили видео с заявлением женщины, которая утверждала, что ее сына изнасиловали в школе. Инцидент, по ее словам, произошел 12 сентября в Алматы. Сообщалось, что ребенка осмотрели врачи.

В ДП Алматы по данному факту сообщили, что дело зарегистрировали и приступили к расследованию, были назначены необходимые экспертизы. Дело взяли на особый контроль.

Позже в Минпросвещения заявили, что председатель Комитета по охране прав детей на связи с матерью пострадавшего ребенка, а также с руководством международной школы. Семье предложена помощь.

Инцидент также прокомментировала директор учебного заведения. Она заявила, что школа готова максимально помогать расследованию.

Министр просвещения Гани Бейсембаев рассказал, что в деле также задействованы местное представительство по защите прав детей и другие соответствующие организации.

Спустя время мать ребенка сделала новое заявление и обратилась за поддержкой к главе МВД РК и генпрокурору. Женщина сообщила, что подозреваемого до сих пор не установили.

Она также рассказала, что ее ознакомили с результатами экспертизы Бостандыкского ОП - там, по ее словам, рассказали, что травмы ребенка трактуются как результат повреждения от глистов и запоров.

В полиции, комментируя заявление женщины, сообщали, что назначили дополнительное исследование экспертов, которое, однако, провести не смогли "ввиду нежелания гражданки подвергать экспертизе сына".

А в конце ноября в полиции заявили, что мама мальчика препятствует расследованию. В правоохранительных органах еще раз напомнили, что эксперты не нашли на теле ребенка повреждений или следов насилия.

"По этим записям установлено, что с 11 по 14 сентября ребенок 57 раз посещал уборную школы и находился там по 2-3 минуты. Одновременное посещение с ним уборной другими лицами не зафиксировано", - заявляли в ДП.

В сообщении полиции говорится, что по делу проведены судебно-биологическая и молекулярно-геномная экспертизы, согласно заключениям которых на нижнем белье и брюках мальчика обнаружены бионаслоения, принадлежащие только ему самому. Иных следов не обнаружено.

Отмечалось, что приводить ребенка на допрос с психологом его мама отказалась, в связи с чем в полиции заявили, что "провести иные следственные действия, которые имеют значение для правильного разрешения дела, не представляется возможным".

"Несмотря на препятствия со стороны заявительницы, расследование продолжается. Решение по уголовному делу будет принято по согласованию с надзорным органом в рамках трехзвенной модели уголовного процесса", - сообщали в департаменте в ноябре.