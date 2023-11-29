Возможное изнасилование первоклассника в Алматы: в полиции сделали заявление

В полиции Алматы сообщили, что женщина, которая заявила о насилии над ее сыном, препятствует расследованию возможных противоправных действий в отношении ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает официальный сайт МВД РК Polisia.kz, департаментом полиции города Алматы продолжается расследование по ч. 4 ст. 121 УК РК по обращению жительницы города о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении ее сына.

"Женщина обратилась 14 сентября в полицию и сообщила, что неизвестный надругался над ее ребенком в международной школе города Алматы. В тот же день, следователем по данному факту возбуждено уголовное дело, с вынесением постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы", — говорится в сообщении полиции.

Как сообщили в полиции, на следующий день ребенок был осмотрен комиссией экспертов, которые не обнаружили каких-либо повреждений, в том числе следов насилия. В то же время, комиссией заявлено ходатайство о привлечении специалиста в области проктологии, со специальным медицинским оборудованием.

"Мама самостоятельно обратилась с ребенком к специалисту-проктологу частной клиники и отказалась от прохождения экспертизы. В рамках расследования изъяты записи с камер видеонаблюдения, установленных внутри и по периметру школы.

По этим записям установлено, что с 11 по 14 сентября ребенок 57 раз посещал уборную школы и находился там по 2-3 минуты. Одновременное посещение с ним уборной другими лицами не зафиксировано. Допрошенные работники школы и одноклассники отрицают какое-либо давление и насилие в отношении мальчика", — заявили в ДП.

В сообщении полиции говорится, что по делу проведены судебно-биологическая и молекулярно-геномная экспертизы, согласно заключениям которых на нижнем белье и брюках мальчика обнаружены бионаслоения, принадлежащие только ему самому. Иных следов не обнаружено.

"Не согласившись с выводами экспертиз, заявительница совместно с адвокатами заявила ходатайство о предоставлении им независимых специалистов.

Однако до настоящего времени данные от этих специалистов не предоставлены, что препятствует назначению дополнительных экспертиз. Более того, заявительница, которую неоднократно уведомили, категорически отказывается приводить сына на допрос с участием психолога", — заявили в полиции.

В ДП отмечают, что в этой связи не представляется возможным провести иные следственные действия, которые имеют значение для правильного разрешения дела.

"Несмотря на препятствия со стороны заявительницы, расследование продолжается. Решение по уголовному делу будет принято по согласованию с надзорным органом в рамках трехзвенной модели уголовного процесса", — говорится в сообщении полицейских.